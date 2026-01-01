Shopware är en öppen källkods e-handelsplattform byggd på PHP och Symfony, designad för handlare som vill ha flexibilitet, prestanda och fullt ägande av sin butiksfront. Dess API-först-arkitektur, headless-funktioner och Rule Builder gör den lika lämplig för snabba direkt-till-konsument-varumärken och komplexa B2B-kataloger med anpassad prissättning, segmentering och arbetsflöden.

Att själv hosta Shopware på din egen VPS håller kunddata, beställningar och betalningsintegrationer under din kontroll, utan avgifter per beställning och utan plattformslåsning. Denna mall paketerar Shopware med MariaDB, Redis för cachning och sessioner, och OpenSearch för snabb produktsökning, vilket ger dig en produktionsklar stack redo för verklig trafik.