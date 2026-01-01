Upp till 69 % rabatt på Shopware

E-handelsplattform med öppen källkod för att bygga moderna, skalbara B2C- och B2B-webbutiker.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Shopware

Shopware är en öppen källkods e-handelsplattform byggd på PHP och Symfony, designad för handlare som vill ha flexibilitet, prestanda och fullt ägande av sin butiksfront. Dess API-först-arkitektur, headless-funktioner och Rule Builder gör den lika lämplig för snabba direkt-till-konsument-varumärken och komplexa B2B-kataloger med anpassad prissättning, segmentering och arbetsflöden.

Att själv hosta Shopware på din egen VPS håller kunddata, beställningar och betalningsintegrationer under din kontroll, utan avgifter per beställning och utan plattformslåsning. Denna mall paketerar Shopware med MariaDB, Redis för cachning och sessioner, och OpenSearch för snabb produktsökning, vilket ger dig en produktionsklar stack redo för verklig trafik.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Shopware

Headless och API-first

Store API och Admin API låter dig bygga anpassade butiksfronter och integrationer i vilket ramverk som helst, samtidigt som Shopware fungerar som handelsmotorn.

Regelbyggare

Konfigurera dynamiska priser, kampanjer, fraktmetoder och betalningsalternativ baserat på varukorg, kund eller sammanhang — utan att skriva kod.

Visuella shoppingupplevelser

Dra-och-släpp-layouter och CMS-block låter handlare bygga kategori- och landningssidor anpassade för kampanjer och kundsegment.

Inbyggda B2B-funktioner

Kundspecifik prissättning, offertflöden, personalhantering och massbeställningar stöder komplex B2B-försäljning direkt.

OpenSearch produktsökning

OpenSearch driver snabb, facetterad produktsökning över stora kataloger med relevansjustering och filter som skalar utöver MySQL-sökning.

Tillägg och appar

Shopware Store erbjuder tusentals tillägg och appar för betalningar, marknadsföring, ERP och analys för att utöka plattformen när du växer.

Varför köra Shopware på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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