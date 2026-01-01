E-handelsplattform med öppen källkod för att bygga moderna, skalbara B2C- och B2B-webbutiker.
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Vad du kan bygga med Shopware
Shopware är en öppen källkods e-handelsplattform byggd på PHP och Symfony, designad för handlare som vill ha flexibilitet, prestanda och fullt ägande av sin butiksfront. Dess API-först-arkitektur, headless-funktioner och Rule Builder gör den lika lämplig för snabba direkt-till-konsument-varumärken och komplexa B2B-kataloger med anpassad prissättning, segmentering och arbetsflöden.
Att själv hosta Shopware på din egen VPS håller kunddata, beställningar och betalningsintegrationer under din kontroll, utan avgifter per beställning och utan plattformslåsning. Denna mall paketerar Shopware med MariaDB, Redis för cachning och sessioner, och OpenSearch för snabb produktsökning, vilket ger dig en produktionsklar stack redo för verklig trafik.
Viktiga funktioner i Shopware
Headless och API-first
Store API och Admin API låter dig bygga anpassade butiksfronter och integrationer i vilket ramverk som helst, samtidigt som Shopware fungerar som handelsmotorn.
Regelbyggare
Konfigurera dynamiska priser, kampanjer, fraktmetoder och betalningsalternativ baserat på varukorg, kund eller sammanhang — utan att skriva kod.
Visuella shoppingupplevelser
Dra-och-släpp-layouter och CMS-block låter handlare bygga kategori- och landningssidor anpassade för kampanjer och kundsegment.
Inbyggda B2B-funktioner
Kundspecifik prissättning, offertflöden, personalhantering och massbeställningar stöder komplex B2B-försäljning direkt.
OpenSearch produktsökning
OpenSearch driver snabb, facetterad produktsökning över stora kataloger med relevansjustering och filter som skalar utöver MySQL-sökning.
Tillägg och appar
Shopware Store erbjuder tusentals tillägg och appar för betalningar, marknadsföring, ERP och analys för att utöka plattformen när du växer.
Varför köra Shopware på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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