Automatisch är en plattform för arbetsflödesautomatisering med öppen källkod som låter dig ansluta applikationer och automatisera repetitiva uppgifter genom ett visuellt gränssnitt utan kod. Precis som Zapier eller Make skapar du flöden som utlöser åtgärder mellan tjänster — men med Automatisch stannar all din data och automatiseringslogik på din egen server utan kostnad per uppgift eller användningsbegränsningar.

Att själv hosta Automatisch innebär att dina API-uppgifter, arbetsflödesdata och affärslogik aldrig lämnar din infrastruktur. Denna installation inkluderar PostgreSQL för lagring av arbetsflöden, Redis för uppgiftsköning och en dedikerad arbetsprocess för tillförlitlig bakgrundsexekvering. Logga in med standarduppgifterna och ändra dem omedelbart från inställningarna.