Ett Zapier-alternativ med öppen källkod för att koppla samman appar och automatisera arbetsflöden utan kodning.
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Vad du kan bygga med Automatisch
Automatisch är en plattform för arbetsflödesautomatisering med öppen källkod som låter dig ansluta applikationer och automatisera repetitiva uppgifter genom ett visuellt gränssnitt utan kod. Precis som Zapier eller Make skapar du flöden som utlöser åtgärder mellan tjänster — men med Automatisch stannar all din data och automatiseringslogik på din egen server utan kostnad per uppgift eller användningsbegränsningar.
Att själv hosta Automatisch innebär att dina API-uppgifter, arbetsflödesdata och affärslogik aldrig lämnar din infrastruktur. Denna installation inkluderar PostgreSQL för lagring av arbetsflöden, Redis för uppgiftsköning och en dedikerad arbetsprocess för tillförlitlig bakgrundsexekvering. Logga in med standarduppgifterna och ändra dem omedelbart från inställningarna.
Viktiga funktioner i Automatisch
Visuell flödesbyggare
Skapa automatiseringsarbetsflöden genom att koppla samman triggers och åtgärder i ett dra-och-släpp-gränssnitt utan att skriva kod.
Appintegrationer
Anslut till populära tjänster som Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio och många fler via inbyggda anslutningar.
Webhook-utlösare
Starta arbetsflöden från externa händelser med inkommande webhooks för realtidsautomatisering från vilken källa som helst.
Villkorlig logik
Lägg till filter och villkor i arbetsflöden så att arbetsflödena endast kör åtgärder när specifika kriterier är uppfyllda.
Bakgrundsarbetare
En dedikerad arbetsprocess säkerställer tillförlitlig körning av långvariga och schemalagda automatiseringsuppgifter.
Varför köra Automatisch på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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