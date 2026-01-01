Immich är ett modernt, självhostat alternativ till Google Photos och iCloud, byggt för snabbhet och som använder maskininlärning. Det erbjuder ansiktsigenkänning, objektdetektering, smart sökning och automatisk mobil säkerhetskopiering från iOS- och Android-appar – allt detta kör du på din egen infrastruktur.

Att självhosta Immich håller dina personliga minnen och familjefoton helt borta från tredjepartsservrar. Du behåller full kontroll över lagring, åtkomstbehörigheter och delning, utan prenumerationsavgifter och utan risk för att tjänsten upphör. Denna installation inkluderar applikationsservern, maskininlärningstjänsten, PostgreSQL med vektortillägg och Redis.