Installera Immich med en klicksinstallation.
Högpresterande egenvärd foto- och videohantering med AI-driven organisering och mobil säkerhetskopiering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Immich
Immich är ett modernt, självhostat alternativ till Google Photos och iCloud, byggt för snabbhet och som använder maskininlärning. Det erbjuder ansiktsigenkänning, objektdetektering, smart sökning och automatisk mobil säkerhetskopiering från iOS- och Android-appar – allt detta kör du på din egen infrastruktur.
Att självhosta Immich håller dina personliga minnen och familjefoton helt borta från tredjepartsservrar. Du behåller full kontroll över lagring, åtkomstbehörigheter och delning, utan prenumerationsavgifter och utan risk för att tjänsten upphör. Denna installation inkluderar applikationsservern, maskininlärningstjänsten, PostgreSQL med vektortillägg och Redis.
Viktiga funktioner i Immich
AI-driven Sök
Maskininlärning möjliggör ansiktsigenkänning, objektdetektering och sökning med naturligt språk i hela ditt fotobibliotek.
Automatisk mobilsäkerhetskopiering
iOS- och Android-appar säkerhetskopierar foton och videor automatiskt i bakgrunden, och håller ditt bibliotek alltid uppdaterat.
RAW och 4K-stöd
Stöder RAW-fotoformat, 4K-videor och livefoton, med fullständigt bevarad metadata för professionella arbetsflöden.
Fleranvändarbibliotek
Varje användare får sitt eget privata bibliotek med möjlighet att selektivt dela album och partnersamlingar.
Karta och tidslinjevyer
Bläddra bland foton efter datum på en tidslinje eller efter plats på en karta med inbäddad GPS-metadata från din kamera och telefon.
Varför köra Immich på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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