Installera AllTube med ettklicksinstallation.
Webbaserat gränssnitt för att ladda ner videor från YouTube och över 1000 andra plattformar utan kommandoradsverktyg.
Välj en VPS-prenumeration för AllTube
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med AllTube
AllTube Download är en egenhostad webbapplikation som omsluter youtube-dl i ett intuitivt webbläsarbaserat gränssnitt, vilket låter vem som helst ladda ner eller strömma videor från över tusen värdplattformar utan att installera programvara lokalt. Till skillnad från webbläsartillägg som slutar fungera vid plattformsuppdateringar, körs AllTube centralt på din server så att varje enhet i ditt nätverk kan använda den via vilken webbläsare som helst.
Att egenhosta AllTube håller din nedladdningsaktivitet privat, undviker dataloggning från tredjeparts nedladdningstjänster, och ger dig full kontroll över stödda format, kvalitetsnivåer och webbplatskonfiguration. Du kan också schemalägga batchnedladdningar och komma åt videometa-data programmatiskt via det inbyggda JSON API:et.
Viktiga funktioner i AllTube
1 000+ plattformssupport
Ladda ner videor från YouTube, Vimeo och hundratals andra värdsajter med samma enhetliga gränssnitt, utan att någon plattformsspecifik installation behövs.
Formatkonvertering
Konvertera nedladdade videor till ditt föredragna format och kvalitetsnivå utan att behöva ytterligare verktyg installerade på din enhet.
Webbläsarbaserad strömning
Förhandsgranska videor direkt i webbgränssnittet innan du laddar ner, så att du kan bekräfta kvalitet och innehåll innan du allokerar lagringsutrymme.
Förlustfri remuxing
Ändra containerformat utan omkodning, bevara originalets video- och ljudkvalitet och gör filerna kompatibla med dina spelare.
JSON API åtkomst
Hämta detaljerad videometa och automatisera nedladdningar programmatiskt, vilket möjliggör schemalagda arkiveringsarbetsflöden utan manuell inblandning.
Varför köra AllTube på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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