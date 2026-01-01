AllTube Download är en egenhostad webbapplikation som omsluter youtube-dl i ett intuitivt webbläsarbaserat gränssnitt, vilket låter vem som helst ladda ner eller strömma videor från över tusen värdplattformar utan att installera programvara lokalt. Till skillnad från webbläsartillägg som slutar fungera vid plattformsuppdateringar, körs AllTube centralt på din server så att varje enhet i ditt nätverk kan använda den via vilken webbläsare som helst.

Att egenhosta AllTube håller din nedladdningsaktivitet privat, undviker dataloggning från tredjeparts nedladdningstjänster, och ger dig full kontroll över stödda format, kvalitetsnivåer och webbplatskonfiguration. Du kan också schemalägga batchnedladdningar och komma åt videometa-data programmatiskt via det inbyggda JSON API:et.