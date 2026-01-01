Airsonic Advanced är den aktivt underhållna, community-drivna förgreningen av Airsonic – i sig en gratis förgrening av Subsonic – fokuserad på stabil strömning av stora personliga musikbibliotek. Den transkodar direkt för att passa alla enheter eller bandbredder, indexerar ID3- och mappbaserade bibliotek, och levereras med en ren webbspelare plus ett Subsonic-kompatibelt REST API som stöds av dussintals mobila och stationära klienter.

Att själv hosta Airsonic Advanced på din VPS håller din musiksamling, lyssningshistorik och spellistor på hårdvara du kontrollerar – utan begränsningar per enhet, inga prenumerationsavgifter och ingen spårning från streamingtjänster.