Installera Airsonic Advanced med ettklicksinstallation.
Självhostad mediastreamingserver för din personliga musiksamling, som du kan komma åt från vilken enhet som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Airsonic Advanced
Airsonic Advanced är den aktivt underhållna, community-drivna förgreningen av Airsonic – i sig en gratis förgrening av Subsonic – fokuserad på stabil strömning av stora personliga musikbibliotek. Den transkodar direkt för att passa alla enheter eller bandbredder, indexerar ID3- och mappbaserade bibliotek, och levereras med en ren webbspelare plus ett Subsonic-kompatibelt REST API som stöds av dussintals mobila och stationära klienter.
Att själv hosta Airsonic Advanced på din VPS håller din musiksamling, lyssningshistorik och spellistor på hårdvara du kontrollerar – utan begränsningar per enhet, inga prenumerationsavgifter och ingen spårning från streamingtjänster.
Viktiga funktioner i Airsonic Advanced
Transkodning i farten
Strömmar till alla klienter med rätt bithastighet, så att ett enda bibliotek hanterar datorer, telefoner och långsamma mobilanslutningar utan att koda om filer.
Subsonic-kompatibel API
Fungerar med hela ekosystemet av Subsonic-klienter – DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic och fler – på iOS, Android och stationära datorer.
Fleranvändarbibliotek
Användarkonton med individuella spellistor, betyg och last.fm-skrobbling låter hushåll dela en server utan att historik blandas.
Podcastprenumerationer
Prenumerera på podcastflöden direkt i Airsonic, med automatiska avsnittsnedladdningar tillsammans med ditt musikbibliotek.
Internetradio och jukebox
Streama internetradiostationer och använd flerbrukarjukeboxen för att skicka ljud till flera högtalare samtidigt.
Varför köra Airsonic Advanced på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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