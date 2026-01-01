Upp till 69 % rabatt på Ampache

Installera Ampache med enklicksinstallation.

En server för musik- och videoströmning med öppen källkod som förvandlar din personliga mediesamling till en privat strömningstjänst.

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AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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Installera Ampache med enklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
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Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
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Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Ampache

Ampache är en självhostad medieströmningsplattform som förvandlar personliga musik- och videosamlingar till en privat tjänst som är tillgänglig från vilken internetansluten enhet som helst. Den släpptes ursprungligen 2001 och underhålls kontinuerligt under AGPL-licensen. Plattformen erbjuder stöd för flera användare, smarta spellistor, transkodning i realtid och Subsonic API-kompatibilitet för brett klientstöd över mobilappar, skrivbordsspelare och hemautomationssystem.

Till skillnad från kommersiella strömningstjänster lagrar Ampache ingen lyssningsdata hos tredje parter, tar inte ut några prenumerationsavgifter och sätter inga gränser för biblioteksstorleken. Självhosting ger dig fullt ägande över din musik och säkerställer att din samling förblir tillgänglig oavsett plattformslicensändringar eller tjänstavbrott.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Ampache

Direkt transkodning

Konvertera automatiskt förlustfria FLAC-filer till mobilvänliga bithastigheter i realtid, så att du kan streama högkvalitativt ljud på mobilnät utan att lagra dubbla komprimerade kopior.

Smarta spellistor

Bygg spellistor som automatiskt fyller sig baserat på genre, betyg, antal spelningar eller anpassade kriterier, och återskapa upptäcktsupplevelsen från streamingtjänster med ditt eget bibliotek.

Fleranvändarstöd

Skapa individuella konton för familjemedlemmar eller samarbetspartners, var och en med separat lyssningshistorik, spellistor och behörighetsnivåer, utan att duplicera mediefiler.

Subsonic API-kompatibilitet

Anslut valfri Subsonic-kompatibel mobilapp eller skrivbordsklient till din Ampache-instans, vilket ger dig åtkomst från praktiskt taget vilken enhet som helst utan att vara låst till ett enda gränssnitt.

Podcasts och radio

Streama internetradiostationer och prenumerera på podcaster vid sidan av ditt musikbibliotek, vilket gör Ampache till en enda destination för allt ljudinnehåll.

Varför köra Ampache på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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