Ampache är en självhostad medieströmningsplattform som förvandlar personliga musik- och videosamlingar till en privat tjänst som är tillgänglig från vilken internetansluten enhet som helst. Den släpptes ursprungligen 2001 och underhålls kontinuerligt under AGPL-licensen. Plattformen erbjuder stöd för flera användare, smarta spellistor, transkodning i realtid och Subsonic API-kompatibilitet för brett klientstöd över mobilappar, skrivbordsspelare och hemautomationssystem.

Till skillnad från kommersiella strömningstjänster lagrar Ampache ingen lyssningsdata hos tredje parter, tar inte ut några prenumerationsavgifter och sätter inga gränser för biblioteksstorleken. Självhosting ger dig fullt ägande över din musik och säkerställer att din samling förblir tillgänglig oavsett plattformslicensändringar eller tjänstavbrott.