Installera Ampache med enklicksinstallation.
En server för musik- och videoströmning med öppen källkod som förvandlar din personliga mediesamling till en privat strömningstjänst.
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Vad du kan bygga med Ampache
Ampache är en självhostad medieströmningsplattform som förvandlar personliga musik- och videosamlingar till en privat tjänst som är tillgänglig från vilken internetansluten enhet som helst. Den släpptes ursprungligen 2001 och underhålls kontinuerligt under AGPL-licensen. Plattformen erbjuder stöd för flera användare, smarta spellistor, transkodning i realtid och Subsonic API-kompatibilitet för brett klientstöd över mobilappar, skrivbordsspelare och hemautomationssystem.
Till skillnad från kommersiella strömningstjänster lagrar Ampache ingen lyssningsdata hos tredje parter, tar inte ut några prenumerationsavgifter och sätter inga gränser för biblioteksstorleken. Självhosting ger dig fullt ägande över din musik och säkerställer att din samling förblir tillgänglig oavsett plattformslicensändringar eller tjänstavbrott.
Viktiga funktioner i Ampache
Direkt transkodning
Konvertera automatiskt förlustfria FLAC-filer till mobilvänliga bithastigheter i realtid, så att du kan streama högkvalitativt ljud på mobilnät utan att lagra dubbla komprimerade kopior.
Smarta spellistor
Bygg spellistor som automatiskt fyller sig baserat på genre, betyg, antal spelningar eller anpassade kriterier, och återskapa upptäcktsupplevelsen från streamingtjänster med ditt eget bibliotek.
Fleranvändarstöd
Skapa individuella konton för familjemedlemmar eller samarbetspartners, var och en med separat lyssningshistorik, spellistor och behörighetsnivåer, utan att duplicera mediefiler.
Subsonic API-kompatibilitet
Anslut valfri Subsonic-kompatibel mobilapp eller skrivbordsklient till din Ampache-instans, vilket ger dig åtkomst från praktiskt taget vilken enhet som helst utan att vara låst till ett enda gränssnitt.
Podcasts och radio
Streama internetradiostationer och prenumerera på podcaster vid sidan av ditt musikbibliotek, vilket gör Ampache till en enda destination för allt ljudinnehåll.
Varför köra Ampache på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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