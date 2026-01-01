Upp till 69 % rabatt på WordPress

Installera WordPress med 1-klicksinstallation.

Världens mest populära CMS som driver över 40% av alla webbplatser, med tusentals teman och tillägg.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera WordPress med 1-klicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med WordPress

WordPress är världens mest populära innehållshanteringssystem, som driver över 40 % av alla webbplatser på internet. Det tillhandahåller en flexibel publiceringsplattform för bloggar, företagswebbplatser, portfolios, e-handelsbutiker och mer — med en visuell redigerare, ett temasystem och ett ekosystem med tiotusentals tillägg.

Att själv hosta WordPress på en VPS ger dig fullständig kontroll över din webbplats prestanda, säkerhet och data utan månatliga plattformsavgifter. Denna mall inkluderar MySQL för tillförlitlig databaslagring, och dirigering via den förinstallerade Traefik reverse proxy säkerställer automatisk HTTPS för din domän från den första driftsättningen.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i WordPress

Omfattande plugin-ekosystem

Välj bland över 60 000 gratis och premium insticksmoduler för att lägga till e-handel, SEO, formulär, cachelagring och annan funktionalitet.

Temabibliotek

Välj bland tusentals gratis och kommersiella teman för att direkt ändra din webbplats design utan att röra kod.

Visuell blockredigerare

Bygg sidor med Gutenbergs blockredigerare med dra-och-släpp-layoutverktyg som inte kräver några kodkunskaper.

Multisite-stöd

Driv ett nätverk av WordPress-webbplatser från en enda installation och dela teman och tillägg på alla webbplatser.

WooCommerce redo

Installera WooCommerce för att förvandla WordPress till en fullfjädrad e-handelsbutik med produkter, kassa och betalningar.

Varför köra WordPress på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

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