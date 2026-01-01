Installera WordPress med 1-klicksinstallation.
Världens mest populära CMS som driver över 40% av alla webbplatser, med tusentals teman och tillägg.
Välj en VPS-prenumeration för WordPress
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med WordPress
WordPress är världens mest populära innehållshanteringssystem, som driver över 40 % av alla webbplatser på internet. Det tillhandahåller en flexibel publiceringsplattform för bloggar, företagswebbplatser, portfolios, e-handelsbutiker och mer — med en visuell redigerare, ett temasystem och ett ekosystem med tiotusentals tillägg.
Att själv hosta WordPress på en VPS ger dig fullständig kontroll över din webbplats prestanda, säkerhet och data utan månatliga plattformsavgifter. Denna mall inkluderar MySQL för tillförlitlig databaslagring, och dirigering via den förinstallerade Traefik reverse proxy säkerställer automatisk HTTPS för din domän från den första driftsättningen.
Viktiga funktioner i WordPress
Omfattande plugin-ekosystem
Välj bland över 60 000 gratis och premium insticksmoduler för att lägga till e-handel, SEO, formulär, cachelagring och annan funktionalitet.
Temabibliotek
Välj bland tusentals gratis och kommersiella teman för att direkt ändra din webbplats design utan att röra kod.
Visuell blockredigerare
Bygg sidor med Gutenbergs blockredigerare med dra-och-släpp-layoutverktyg som inte kräver några kodkunskaper.
Multisite-stöd
Driv ett nätverk av WordPress-webbplatser från en enda installation och dela teman och tillägg på alla webbplatser.
WooCommerce redo
Installera WooCommerce för att förvandla WordPress till en fullfjädrad e-handelsbutik med produkter, kassa och betalningar.
Varför köra WordPress på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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