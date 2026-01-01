WordPress är världens mest populära innehållshanteringssystem, som driver över 40 % av alla webbplatser på internet. Det tillhandahåller en flexibel publiceringsplattform för bloggar, företagswebbplatser, portfolios, e-handelsbutiker och mer — med en visuell redigerare, ett temasystem och ett ekosystem med tiotusentals tillägg.

Att själv hosta WordPress på en VPS ger dig fullständig kontroll över din webbplats prestanda, säkerhet och data utan månatliga plattformsavgifter. Denna mall inkluderar MySQL för tillförlitlig databaslagring, och dirigering via den förinstallerade Traefik reverse proxy säkerställer automatisk HTTPS för din domän från den första driftsättningen.