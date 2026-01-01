Upp till 69 % rabatt på Apache JSPWiki

Installera Apache JSPWiki med ett klick.

Mogen Java-baserad wikimotor med inbyggd versionshantering, bilagor, tillägg och JAAS-baserad åtkomstkontroll.

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60,90 kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Apache JSPWiki med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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63% rabatt
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238,90 kr
88,90 kr /mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
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69% rabatt
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398,90 kr
121,90 kr /mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

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1 Gbps nätverkshastighet
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Apache JSPWiki

Apache JSPWiki är en funktionsrik, Java-baserad wiki-motor som underhålls som ett Apache-projekt på toppnivå. Sidor lagras som vanliga textfiler med fullständig versionshistorik, medan bilagor, sidmallar och ett stort bibliotek med medföljande insticksprogram gör den lämplig för dokumentationsnav, kunskapsbaser och intranät för samarbete där stabilitet och livslängd är viktigare än att jaga trender.

Att själv hosta JSPWiki på din VPS ger dig en Apache-licensierad wiki som körs helt på din egen Tomcat-container, utan SaaS-beroenden, ingen prismodell per användare och JAAS-baserad autentisering som du kan integrera med din egen identitetsstack. Allt från wiki-sidor till bilagor finns på en enda beständig volym, vilket gör säkerhetskopiering och migrering okomplicerat.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Apache JSPWiki

Versionshanterad sidhistorik

VersioningFileProvider fångar varje redigering så att du kan jämföra revisioner och återställa oönskade ändringar när som helst.

Bilagor och media

Ladda upp bilder, dokument och andra filer direkt till sidor med en inbyggd funktion för bilagor som lagrar allt på din VPS-volym.

JAAS åtkomstkontroll

Java Authentication and Authorization Service tillämpar finkorniga sid- och gruppbehörigheter och använder utbytbara backend-system för LDAP eller anpassade domäner.

Plugin och mallbibliotek

Utöka sidor med medföljande insticksprogram för innehållsförteckningar, sökning, RSS och dynamiskt innehåll, eller omforma wikin med JSP-baserade sidmallar.

Apache-uppmärkningssyntax

Skriv innehåll i det lätta JSPWiki-markeringsspråket med makron, interwiki-länkar och liveförhandsgranskning under redigering.

Varför köra Apache JSPWiki på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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