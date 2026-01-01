Installera Apache JSPWiki med ett klick.
Mogen Java-baserad wikimotor med inbyggd versionshantering, bilagor, tillägg och JAAS-baserad åtkomstkontroll.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Apache JSPWiki
Apache JSPWiki är en funktionsrik, Java-baserad wiki-motor som underhålls som ett Apache-projekt på toppnivå. Sidor lagras som vanliga textfiler med fullständig versionshistorik, medan bilagor, sidmallar och ett stort bibliotek med medföljande insticksprogram gör den lämplig för dokumentationsnav, kunskapsbaser och intranät för samarbete där stabilitet och livslängd är viktigare än att jaga trender.
Att själv hosta JSPWiki på din VPS ger dig en Apache-licensierad wiki som körs helt på din egen Tomcat-container, utan SaaS-beroenden, ingen prismodell per användare och JAAS-baserad autentisering som du kan integrera med din egen identitetsstack. Allt från wiki-sidor till bilagor finns på en enda beständig volym, vilket gör säkerhetskopiering och migrering okomplicerat.
Viktiga funktioner i Apache JSPWiki
Versionshanterad sidhistorik
VersioningFileProvider fångar varje redigering så att du kan jämföra revisioner och återställa oönskade ändringar när som helst.
Bilagor och media
Ladda upp bilder, dokument och andra filer direkt till sidor med en inbyggd funktion för bilagor som lagrar allt på din VPS-volym.
JAAS åtkomstkontroll
Java Authentication and Authorization Service tillämpar finkorniga sid- och gruppbehörigheter och använder utbytbara backend-system för LDAP eller anpassade domäner.
Plugin och mallbibliotek
Utöka sidor med medföljande insticksprogram för innehållsförteckningar, sökning, RSS och dynamiskt innehåll, eller omforma wikin med JSP-baserade sidmallar.
Apache-uppmärkningssyntax
Skriv innehåll i det lätta JSPWiki-markeringsspråket med makron, interwiki-länkar och liveförhandsgranskning under redigering.
Varför köra Apache JSPWiki på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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