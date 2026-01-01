Apache JSPWiki är en funktionsrik, Java-baserad wiki-motor som underhålls som ett Apache-projekt på toppnivå. Sidor lagras som vanliga textfiler med fullständig versionshistorik, medan bilagor, sidmallar och ett stort bibliotek med medföljande insticksprogram gör den lämplig för dokumentationsnav, kunskapsbaser och intranät för samarbete där stabilitet och livslängd är viktigare än att jaga trender.

Att själv hosta JSPWiki på din VPS ger dig en Apache-licensierad wiki som körs helt på din egen Tomcat-container, utan SaaS-beroenden, ingen prismodell per användare och JAAS-baserad autentisering som du kan integrera med din egen identitetsstack. Allt från wiki-sidor till bilagor finns på en enda beständig volym, vilket gör säkerhetskopiering och migrering okomplicerat.