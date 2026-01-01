En Otter Wiki är en lättviktig självhostad wiki som lagrar alla sidor i ett Git-repository och användardata i SQLite — ingen separat databastjänst behövs. Den är skriven i Python med ett rent Bootstrap-gränssnitt och stöder Markdown-redigering, filbilagor och en fullständig sidversionshistorik med stöd av Git-commits.

Självhostning på din VPS håller allt wikiinnehåll under din kontroll, med detaljerade åtkomstregler som kan begränsa läsning och redigering till endast registrerade eller administratörsgodkända användare. Containerdesignen med en enda container innebär att det inte finns något att tillhandahålla utöver en namngiven volym och själva containern.