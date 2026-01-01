Installera en Otter Wiki med ett klick.
Minimalistisk själhostad wiki med Git-baserad sidhistorik, Markdown-redigering och användaråtkomstkontroll i en enda container.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med An Otter Wiki
En Otter Wiki är en lättviktig självhostad wiki som lagrar alla sidor i ett Git-repository och användardata i SQLite — ingen separat databastjänst behövs. Den är skriven i Python med ett rent Bootstrap-gränssnitt och stöder Markdown-redigering, filbilagor och en fullständig sidversionshistorik med stöd av Git-commits.
Självhostning på din VPS håller allt wikiinnehåll under din kontroll, med detaljerade åtkomstregler som kan begränsa läsning och redigering till endast registrerade eller administratörsgodkända användare. Containerdesignen med en enda container innebär att det inte finns något att tillhandahålla utöver en namngiven volym och själva containern.
Viktiga funktioner i An Otter Wiki
Git-baserad historik
Varje sidredigering är automatiskt en Git-commit, vilket ger er en komplett revisionshistorik som Ni kan bläddra i, jämföra och återställa via webbgränssnittet.
Markdown-redigering
Skriv och redigera sidor i Markdown med en liveförhandsgranskningsredigerare — ingen proprietär formatlåsning eller rich text-låsning av något slag.
Åtkomstkontroll
Du kan konfigurera läs-, skriv- och bilagebehörigheter oberoende för anonyma besökare, registrerade användare och administratörsgodkända användare.
Filbilagor
Ladda upp och bädda in bilder och filer direkt i wikisidor, där systemet sparar dem tillsammans med sidinnehållet i den permanenta datavolymen.
Användarhantering
Inbyggd registrering med valfri e-postbekräftelse och arbetsflöden för administratörsgodkännande ger fullständig kontroll över vem som kan bidra.
Varför köra An Otter Wiki på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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