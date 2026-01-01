Upp till 69 % rabatt på An Otter Wiki

Installera en Otter Wiki med ett klick.

Minimalistisk själhostad wiki med Git-baserad sidhistorik, Markdown-redigering och användaråtkomstkontroll i en enda container.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera en Otter Wiki med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
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Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
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50 GB NVMe-diskutrymme
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KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
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8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med An Otter Wiki

En Otter Wiki är en lättviktig självhostad wiki som lagrar alla sidor i ett Git-repository och användardata i SQLite — ingen separat databastjänst behövs. Den är skriven i Python med ett rent Bootstrap-gränssnitt och stöder Markdown-redigering, filbilagor och en fullständig sidversionshistorik med stöd av Git-commits.

Självhostning på din VPS håller allt wikiinnehåll under din kontroll, med detaljerade åtkomstregler som kan begränsa läsning och redigering till endast registrerade eller administratörsgodkända användare. Containerdesignen med en enda container innebär att det inte finns något att tillhandahålla utöver en namngiven volym och själva containern.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i An Otter Wiki

Git-baserad historik

Varje sidredigering är automatiskt en Git-commit, vilket ger er en komplett revisionshistorik som Ni kan bläddra i, jämföra och återställa via webbgränssnittet.

Markdown-redigering

Skriv och redigera sidor i Markdown med en liveförhandsgranskningsredigerare — ingen proprietär formatlåsning eller rich text-låsning av något slag.

Åtkomstkontroll

Du kan konfigurera läs-, skriv- och bilagebehörigheter oberoende för anonyma besökare, registrerade användare och administratörsgodkända användare.

Filbilagor

Ladda upp och bädda in bilder och filer direkt i wikisidor, där systemet sparar dem tillsammans med sidinnehållet i den permanenta datavolymen.

Användarhantering

Inbyggd registrering med valfri e-postbekräftelse och arbetsflöden för administratörsgodkännande ger fullständig kontroll över vem som kan bidra.

Varför köra An Otter Wiki på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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