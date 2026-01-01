Installera Nextcloud med en klicksinstallation.
Självhostad produktivitetssvit med filsynkronisering, samarbetsredigering, kalender och videosamtal — din data, din infrastruktur.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Nextcloud
Nextcloud är en omfattande produktivitetsplattform med öppen källkod som ersätter Google Workspace och Dropbox med filsynkronisering, dokumentredigering i realtid, kalender, kontakter, videokonferenser och mycket mer. Med klienter för både dator och mobil för alla plattformar integrerar den sömlöst i dagliga arbetsflöden samtidigt som all data förblir på din egen server.
Att driva Nextcloud själv på din VPS eliminerar prenumerationsavgifter per användare, tar bort lagringsgränser som molnleverantörer sätter, och ger dig fullständig kontroll över var känsliga filer och kommunikation finns — vilket är avgörande för team med efterlevnadskrav eller integritetsfrågor.
Viktiga funktioner i Nextcloud
Filsynkronisering och Fildelning
Synkronisera filer på alla dina enheter med dator- och mobilappar, och dela med kollegor eller kunder med hjälp av lösenordsskyddade, tidsbegränsade länkar.
Samarbetsredigering av dokument
Redigera dokument, kalkylblad och presentationer i realtid med OnlyOffice- eller Collabora-integration – du behöver ingen Microsoft 365-prenumeration.
Kalender och kontakter
Hantera kalendrar och kontakter med fullt CalDAV/CardDAV-stöd, med inbyggd synkronisering för iOS-, Android-, macOS- och Windows-klienter.
Videosamtal och chatt
Nextcloud Talk tillhandahåller end-to-end-krypterade videosamtal och teammeddelanden direkt i din Nextcloud-instans, ingen tredjepartstjänst behövs.
Appekosystem
Utöka funktionaliteten med över 300 appar från Nextcloud App Store som täcker allt från e-post till projektledning och end-to-end-kryptering.
Varför köra Nextcloud på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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