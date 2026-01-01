Nextcloud är en omfattande produktivitetsplattform med öppen källkod som ersätter Google Workspace och Dropbox med filsynkronisering, dokumentredigering i realtid, kalender, kontakter, videokonferenser och mycket mer. Med klienter för både dator och mobil för alla plattformar integrerar den sömlöst i dagliga arbetsflöden samtidigt som all data förblir på din egen server.

Att driva Nextcloud själv på din VPS eliminerar prenumerationsavgifter per användare, tar bort lagringsgränser som molnleverantörer sätter, och ger dig fullständig kontroll över var känsliga filer och kommunikation finns — vilket är avgörande för team med efterlevnadskrav eller integritetsfrågor.