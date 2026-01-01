Installera PrestaShop med en klicksinstallation
Kraftfull e-handelsplattform med öppen källkod som driver över 300 000 webbutiker världen över med fullständig produkthantering, betalningar och stöd för flera språk.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PrestaShop
PrestaShop är en funktionsrik e-handelsplattform med öppen källkod som handlare i över 190 länder använder. Den erbjuder allt som behövs för att driva en professionell webbutik direkt ur lådan: hantering av produktkataloger, orderhantering, integrerade betalningslösningar (PayPal, Stripe och fler), stöd för flera språk och valutor, samt inbyggda SEO-verktyg — allt hanteras från en intuitiv administrationspanel.
Att hosta PrestaShop på din egen VPS håller kunddata och betalningsregister under din kontroll, låter dig finjustera PHP och MySQL för maximal prestanda, och skalar med din verksamhet utan transaktionsavgifter eller prissättning per användare från hostade e-handelsplattformar.
Viktiga funktioner i PrestaShop
Fullständig produktkatalog
Hantera obegränsat antal produkter med varianter, kombinationer, attribut och flexibla prisregler, inklusive mängdrabatter och tidsbegränsade kampanjer.
Integrerade betalningar
Ta emot betalningar via PayPal, Stripe, banköverföring och dussintals regionala betalningslösningar via modulmarknaden — du behöver ingen anpassad betalningskod.
Flerspråkig och Valuta
Sälj till kunder över hela världen med inbyggt stöd för flera språk, valutor och skatteregler i en enda butiksinstallation från en och samma administratörspanel.
SEO och marknadsföringsverktyg
Anpassningsbara URL:er, metafält, generering av sitemap samt inbyggda verktyg för rabattkuponger och lojalitetsprogram hjälper till att driva trafik och upprepade köp.
Teman och moduler
En marknadsplats med tusentals teman och moduler låter dig utöka design och funktionalitet utan att röra kod, från livechatt till lojalitetspoäng.
Varför köra PrestaShop på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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