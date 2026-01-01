PrestaShop är en funktionsrik e-handelsplattform med öppen källkod som handlare i över 190 länder använder. Den erbjuder allt som behövs för att driva en professionell webbutik direkt ur lådan: hantering av produktkataloger, orderhantering, integrerade betalningslösningar (PayPal, Stripe och fler), stöd för flera språk och valutor, samt inbyggda SEO-verktyg — allt hanteras från en intuitiv administrationspanel.

Att hosta PrestaShop på din egen VPS håller kunddata och betalningsregister under din kontroll, låter dig finjustera PHP och MySQL för maximal prestanda, och skalar med din verksamhet utan transaktionsavgifter eller prissättning per användare från hostade e-handelsplattformar.