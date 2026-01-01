Budibase är en öppen källkods low-code-plattform som låter team bygga interna verktyg, kontrollpaneler och automatiserade arbetsflöden med en visuell dra-och-släpp-byggare. Den ansluter till PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API:er och sin egen inbyggda databas, och förvandlar datakällor till funktionella applikationer på timmar istället för veckor.

Att självvärda Budibase på din egen VPS håller affärskritisk data och applikationslogik inom din infrastruktur, och uppfyller krav på datasuveränitet och efterlevnad som molnbaserade low-code-verktyg inte kan tillfredsställa. Hela stacken – applikationstjänst, worker, CouchDB, Redis och MinIO – körs i en enda distribution utan externa beroenden.