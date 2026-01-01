Installera Budibase med en klicksinstallation
Öppen källkods lågkodsplattform för att bygga interna affärsapplikationer, adminpaneler och automatiserade arbetsflöden utan omfattande kodning.
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Vad du kan bygga med Budibase
Budibase är en öppen källkods low-code-plattform som låter team bygga interna verktyg, kontrollpaneler och automatiserade arbetsflöden med en visuell dra-och-släpp-byggare. Den ansluter till PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API:er och sin egen inbyggda databas, och förvandlar datakällor till funktionella applikationer på timmar istället för veckor.
Att självvärda Budibase på din egen VPS håller affärskritisk data och applikationslogik inom din infrastruktur, och uppfyller krav på datasuveränitet och efterlevnad som molnbaserade low-code-verktyg inte kan tillfredsställa. Hela stacken – applikationstjänst, worker, CouchDB, Redis och MinIO – körs i en enda distribution utan externa beroenden.
Viktiga funktioner i Budibase
Visuell appbyggare
Dra-och-släpp-komponenter – tabeller, formulär, diagram och knappar – på en arbetsyta för att skapa funktionella affärsapplikationer utan att skriva frontend-kod.
Flerkällsdataanslutningar
Anslut till PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API:er och den inbyggda CouchDB-databasen så att appar kan läsa och skriva från dina befintliga datakällor.
Arbetsflödesautomatisering
Definiera automatiserade processer med utlösare, villkor och åtgärder för att ersätta manuella steg i godkännandeflöden, aviseringar och dataoperationer.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Tilldela roller till användare på applikationsnivå så att varje teammedlem endast ser den data och de åtgärder som är lämpliga för deras ansvarsområden.
Anpassad JavaScript-logik
Använd JavaScript när visuella bindningar inte räcker till, vilket ger utvecklare detaljerad kontroll över datatransformationer och villkorsstyrt beteende.
Varför köra Budibase på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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