Hyr en GPU. Professionell beräkning, tillgänglig.

Kör AI, rendering och beräkning av arbetsbelastningar på dedikerade NVIDIA-grafikprocessorer med enkel timprissättning och inga långsiktiga åtaganden.
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Jämför VRAM, prestanda och timpriser för att hitta rätt passform. Inga dolda avgifter eller uttagsavgifter.

B200 (Dedicated)

Dedikerad Blackwell B200, icke-delad åtkomst för träning och körning av de största AI-modellerna.

från67,39kr/timme
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6739 credits/hour (1 credit = 0,01 kr). Faktureras endast medan din instans körs.

192GB VRAM

Rekommenderas för:

Arbetsbelastningar som kräver särskilda resurser

AI-slutledning i skala

Frontier LLM utbildning

Vetenskapliga simuleringar och högpresterande datorsystem

B200

Blackwells senaste flaggskepp för träning och drift av de största AI-modellerna.

från42,83kr/timme
Skaffa GPU

4283 credits/hour (1 credit = 0,01 kr). Faktureras endast medan din instans körs.

192GB VRAM

Rekommenderas för:

Finjustering av stora modeller

AI-slutledning i skala

Frontier LLM utbildning

Vetenskapliga simuleringar och högpresterande datorsystem

A100 80GB PCIe

Beprövad datacenterarbetshäst för seriös AI-utbildning och slutledning.

från13,61kr/timme
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1361 credits/hour (1 credit = 0,01 kr). Faktureras endast medan din instans körs.

80GB VRAM

Rekommenderas för:

LLM-utbildning

Finjustering av stora modeller

Stora satsslutsatser

Skalning av flera grafikprocessorer

L40S

Mångsidig Ada Lovelace GPU som balanserar stark slutledningsförmåga med hög priseffektivitet.

från8,76kr/timme
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876 credits/hour (1 credit = 0,01 kr). Faktureras endast medan din instans körs.

48GB VRAM

Rekommenderas för:

AI-inferens och generativ AI

3D-rendering och virtuella arbetsstationer

Finjustering av medelstora modeller

Videoomkodning och streaming

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU byggd för krävande professionella AI- och visualiseringsarbetsbelastningar.

från5,71kr/timme
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571 credits/hour (1 credit = 0,01 kr). Faktureras endast medan din instans körs.

96GB VRAM

Rekommenderas för:

Stor modellslutledning och finjustering

Videobehandling och streaming

Tekniska simuleringar och vetenskapliga beräkningar

Intensiv 3D-rendering och visualisering

RTX 4090

Oslagbart pris-till-prestanda för experiment och mindre arbetsbelastningar - det perfekta inträdet i GPU-beräkning.

från3,62kr/timme
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362 credits/hour (1 credit = 0,01 kr). Faktureras endast medan din instans körs.

24GB VRAM

Rekommenderas för:

Development and experimentation

AI-bild- och videogenerering

3D-rendering

Inferens för små och medelstora modeller

Osäker på vad du ska välja?
Bläddra bland användningsfall för att hitta din rekommenderade GPU.
Se användningsfall

Utforska vad du kan göra med GPU-kraft

Kör krävande GPU-arbetsbelastningar utan att köpa maskinvara eller motivera CapEx, från din första modell till produktionsslutledning.

Chatt och LLM inferens

Använd Ollama och Open WebUI, eller ta med din egen modell med vLLM eller LangChain, så kan du snabbt och enkelt få tillgång till alla funktioner.

Rekommenderad GPU: L40S
Servera modeller upp till 30B parametrarStarta Ollama med ett klickEnkel timprissättning
Distribuera för slutledning

Tåg & finjustera modeller

Träna anpassade modeller och finjustera LLM:er med dedikerad VRAM.Kontrollpunkter kvarstår under omstarter, så långvariga jobb kan stanna och återupptas utan att förlora framsteg.

Rekommenderad GPU: A100 80 GB
96GB VRAM .Permanenta kontrollpunkterByggd för stor modellträning
Distribuera för AI-utbildning

Bygg och utforska med AI

Snurra upp en GPU-instans och sätt upp din egen miljö på några minuter.Anslut via din webbläsare eller terminal och börja iterera direkt.

Rekommenderad GPU: RTX 4090
Full root-åtkomst för att installera din egen stackWebbläsar- eller SSH-terminalåtkomstPrisvärd nog att springa hela dagen
Börja bygga

Generera bilder & video

Kör Stable Diffusion, ComfyUI och renderingsjobb med tillräckligt med VRAM för högupplösta utskrifter och batchbearbetning.

Rekommenderad GPU: RTX 4090
Tillräckligt med VRAM för batchbildjobbSnabb, prisvärd renderingInbyggt stöd för stabil diffusion
Distribuera för generering

Bearbeta & koda video

Koda, transkoda och rendera video med hög genomströmning med hårdvaruacceleration, utan att binda upp dina egna maskiner.

Rekommenderad GPU: RTX PRO 6000 (server)
Nionde generationens NVENC för snabb kodning av hög kvalitet8K-kodning i full hastighetKodning som körs oberoende av din CPU
Distribuera för kodning

Börja snabbare med färdiga appar

Starta förkonfigurerade appar med ett klick, hoppa över manuell installation och sätt igång direkt.
Starta nu
Börja snabbare med färdiga appar
Betala bara medan din GPU är igång

Betala bara medan din GPU är igång

Grafikprocessorer faktureras varje timme med krediter från ett delat saldo.Lägg till krediter efter behov, förstör din instans när du är klar och behåll eventuella outnyttjade krediter till senare.

Varför välja Hostinger GPU för AI-arbetsbelastningar

Betala bara för det du använder

Debitering per minut innebär att du bara betalar för den beräkning du använder.

Klar på ca 30 sekunder

Starta förkonfigurerade appar utan att installera drivrutiner, behållare eller beroenden.

Hantera från en instrumentpanel

Övervaka användningen och hantera dina instanser när du behöver.

Din arbetsbörda är klar, grafikprocessorerna också.

Starta på dedikerade grafikprocessorer på några sekunder. Betala per timme, utan långtidskontrakt eller hårdvara att köpa.
Starta nu
Din arbetsbörda är klar, grafikprocessorerna också.

Vanliga frågor om Hostinger GPU

Hitta svar på de vanligaste frågorna om Hostinger GPU.
Ja. GPU-instanser faktureras per timme i krediter och du debiteras bara medan en instans körs. Stoppa det när du är klar, det finns inget minimiåtagande eller långtidskontrakt.
Att förstöra en instans är permanent och kan inte ångras. Allt som inte sparas i beständig lagring går förlorat. Om du däremot startar om instansen utan att ta bort den, förblir dina filer och inställningar intakta.
Det beror mest på modellstorlek. Mindre modeller och bildgenerering fungerar bra på RTX 4090 eller L40S, större modeller och seriös träning drar nytta av A100 eller B200 extra VRAM. Om du är osäker, matchar vår GPU-väljare din arbetsbelastning till rätt alternativ.
Båda. Varje instans levereras med full terminal- och SSH-åtkomst, så att du kan installera allt du behöver. Om du hellre vill hoppa över installationen är appar som Ollama redo att distribueras från början.
Tillgängligheten ändras i realtid baserat på efterfrågan och varierar beroende på region.Vi visar tillgänglighet i realtid innan du distribuerar, så att du alltid vet vad som faktiskt finns i lager i stället för att ta reda på efter åtagandet.
Att hyra en GPU innebär att du får tillgång till högpresterande grafikprocessorkraft via molnet istället för att köpa den fysiska maskinvaran. Du betalar bara för den beräkningstid du använder, per timme eller till och med per sekund, och leverantören sköter underhåll, kylning och uppdateringar av drivrutiner. Det är ett vanligt val för AI-utbildning, maskininlärning, 3D-rendering och andra uppgifter som kräver tung processorkraft utan den initiala kostnaden för att äga en GPU.

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