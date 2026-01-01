Chatt och LLM inferens
Använd Ollama och Open WebUI, eller ta med din egen modell med vLLM eller LangChain, så kan du snabbt och enkelt få tillgång till alla funktioner.
Dedikerad Blackwell B200, icke-delad åtkomst för träning och körning av de största AI-modellerna.
192GB VRAM
Rekommenderas för:
Arbetsbelastningar som kräver särskilda resurser
AI-slutledning i skala
Frontier LLM utbildning
Vetenskapliga simuleringar och högpresterande datorsystem
Blackwells senaste flaggskepp för träning och drift av de största AI-modellerna.
192GB VRAM
Rekommenderas för:
Finjustering av stora modeller
AI-slutledning i skala
Frontier LLM utbildning
Vetenskapliga simuleringar och högpresterande datorsystem
Beprövad datacenterarbetshäst för seriös AI-utbildning och slutledning.
80GB VRAM
Rekommenderas för:
LLM-utbildning
Finjustering av stora modeller
Stora satsslutsatser
Skalning av flera grafikprocessorer
Mångsidig Ada Lovelace GPU som balanserar stark slutledningsförmåga med hög priseffektivitet.
48GB VRAM
Rekommenderas för:
AI-inferens och generativ AI
3D-rendering och virtuella arbetsstationer
Finjustering av medelstora modeller
Videoomkodning och streaming
Enterprise Blackwell GPU byggd för krävande professionella AI- och visualiseringsarbetsbelastningar.
96GB VRAM
Rekommenderas för:
Stor modellslutledning och finjustering
Videobehandling och streaming
Tekniska simuleringar och vetenskapliga beräkningar
Intensiv 3D-rendering och visualisering
Oslagbart pris-till-prestanda för experiment och mindre arbetsbelastningar - det perfekta inträdet i GPU-beräkning.
24GB VRAM
Rekommenderas för:
Development and experimentation
AI-bild- och videogenerering
3D-rendering
Inferens för små och medelstora modeller
Kör krävande GPU-arbetsbelastningar utan att köpa maskinvara eller motivera CapEx, från din första modell till produktionsslutledning.
Använd Ollama och Open WebUI, eller ta med din egen modell med vLLM eller LangChain, så kan du snabbt och enkelt få tillgång till alla funktioner.
Träna anpassade modeller och finjustera LLM:er med dedikerad VRAM.Kontrollpunkter kvarstår under omstarter, så långvariga jobb kan stanna och återupptas utan att förlora framsteg.
Snurra upp en GPU-instans och sätt upp din egen miljö på några minuter.Anslut via din webbläsare eller terminal och börja iterera direkt.
Kör Stable Diffusion, ComfyUI och renderingsjobb med tillräckligt med VRAM för högupplösta utskrifter och batchbearbetning.
Koda, transkoda och rendera video med hög genomströmning med hårdvaruacceleration, utan att binda upp dina egna maskiner.
Betala bara för det du använder
Klar på ca 30 sekunder
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