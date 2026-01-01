BeaverHabits är en minimalistisk, självhostad vanespårningsapp inspirerad av "bryt inte kedjan"-metodiken. Till skillnad från målinriktade vanesappar fokuserar BeaverHabits enbart på den dagliga incheckningsritualen — att markera vanor som slutförda, bibehålla sviter och visualisera konsekvens över tid utan den kognitiva belastningen av mål, milstolpar eller poäng.

Att själv hosta BeaverHabits på din VPS håller dina personliga rutindata privata, utan prenumerationsavgifter och utan synkroniseringstjänster från tredje part. Appen lagrar all data i en lokal SQLite-databas och stöder fleranvändarkonton, iOS PWA-installation, taggfiltrering, dagliga anteckningar, ett REST API och integrationer med Home Assistant, Apple Shortcuts och Stream Deck.