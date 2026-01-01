Installera BeaverHabits med en klicksinstallation.
Minimalistisk självhostad vanespårare fokuserad på dagliga incheckningar och sviter, utan mål eller komplexitet.
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Vad du kan bygga med BeaverHabits
BeaverHabits är en minimalistisk, självhostad vanespårningsapp inspirerad av "bryt inte kedjan"-metodiken. Till skillnad från målinriktade vanesappar fokuserar BeaverHabits enbart på den dagliga incheckningsritualen — att markera vanor som slutförda, bibehålla sviter och visualisera konsekvens över tid utan den kognitiva belastningen av mål, milstolpar eller poäng.
Att själv hosta BeaverHabits på din VPS håller dina personliga rutindata privata, utan prenumerationsavgifter och utan synkroniseringstjänster från tredje part. Appen lagrar all data i en lokal SQLite-databas och stöder fleranvändarkonton, iOS PWA-installation, taggfiltrering, dagliga anteckningar, ett REST API och integrationer med Home Assistant, Apple Shortcuts och Stream Deck.
Viktiga funktioner i BeaverHabits
Daglig incheckningsöversikt
Ett kalendergaller för varje vana visar snabbt sammanhängande perioder och avbrott. Det gör daglig regelbundenhet enkel att följa och motiverande att bibehålla.
Taggfiltrering
Gruppera och filtrera vanor efter taggar för fokuserade vyer – se endast morgonrutiner, hälsovanor eller valfri anpassad kategori.
Dagliga anteckningar
Lägg till anteckningar på upp till 1 024 tecken per vana per dag för att registrera sammanhang, observationer eller anledningar till att hoppa över.
REST API åtkomst
Fråga efter och uppdatera vanedata programmatiskt, vilket möjliggör automatisering med Genvägar, Home Assistant och Stream Deck via HabitDeck.
Stöd för iOS PWA
Installera BeaverHabits som en hemskärmsapp på iPhone och iPad för en incheckningsupplevelse med en naturlig känsla utan att ladda ner från App Store.
Varför köra BeaverHabits på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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