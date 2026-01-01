Distribuera AppFlowy med ett klick.
En integritetsfokuserad arbetsyta med öppen källkod som kombinerar anteckningar, wikis, databaser och projektledning som ett alternativ till Notion.
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Vad du kan bygga med AppFlowy
AppFlowy är en produktivitetsplattform med öppen källkod, byggd som ett integritetsvänligt alternativ till Notion. Den kombinerar en flexibel blockbaserad redigerare, databasvyer och AI-driven skrivhjälp i en enda samarbetsyta. Byggd med Flutter och Rust levererar den inbyggd prestanda över dator, mobil och webb, samtidigt som du behåller all data under din kontroll.
Att själv hosta AppFlowy eliminerar prenumerationsavgifter per användare, tar bort tredje parts åtkomst till känsliga dokument och ger obegränsat antal arbetsytor och användare till en fast infrastrukturkostnad. Denna mall distribuerar den kompletta AppFlowy Cloud-stacken — webbklient, API-backend, autentisering, objektlagring och databas — redo för anslutningar från AppFlowys inbyggda dator- och mobilapplikationer.
Viktiga funktioner i AppFlowy
Blockbaserad redigerare
Skapa rika dokument med text, bilder, inbäddningar och media med en intuitiv blockredigerare som fungerar konsekvent på dator, mobil och webben utan funktionsluckor mellan plattformar.
Flexibla databasvyer
Visa och hantera samma data som en tabell, Kanban-tavla, kalender eller galleri, vilket ger olika teammedlemmar den layout som passar deras arbetsflöde utan att duplicera information.
AI-skrivhjälp
Generera, sammanfatta och förfina innehåll direkt i dokument med inbyggda AI-funktioner som ansluter till en extern leverantör (som OpenAI eller Azure OpenAI) konfigurerade via API-nyckel — den leverantören behandlar data.
Realtidssamarbete
Arbeta samtidigt med lagkamrater med hjälp av konfliktfri synkronisering, så att flera personer kan redigera samma dokument utan att skriva över varandras ändringar.
Fullständigt dataägarskap
Du har alla dokument, databaser och filbilagor på din egen infrastruktur utan leverantörslåsning, vilket säkerställer efterlevnad av dataregler och fullständig kontroll över datalagring.
Varför köra AppFlowy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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