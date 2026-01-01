AppFlowy är en produktivitetsplattform med öppen källkod, byggd som ett integritetsvänligt alternativ till Notion. Den kombinerar en flexibel blockbaserad redigerare, databasvyer och AI-driven skrivhjälp i en enda samarbetsyta. Byggd med Flutter och Rust levererar den inbyggd prestanda över dator, mobil och webb, samtidigt som du behåller all data under din kontroll.

Att själv hosta AppFlowy eliminerar prenumerationsavgifter per användare, tar bort tredje parts åtkomst till känsliga dokument och ger obegränsat antal arbetsytor och användare till en fast infrastrukturkostnad. Denna mall distribuerar den kompletta AppFlowy Cloud-stacken — webbklient, API-backend, autentisering, objektlagring och databas — redo för anslutningar från AppFlowys inbyggda dator- och mobilapplikationer.