Upp till 69 % rabatt på AppFlowy

Distribuera AppFlowy med ett klick.

En integritetsfokuserad arbetsyta med öppen källkod som kombinerar anteckningar, wikis, databaser och projektledning som ett alternativ till Notion.

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AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
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Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med AppFlowy

AppFlowy är en produktivitetsplattform med öppen källkod, byggd som ett integritetsvänligt alternativ till Notion. Den kombinerar en flexibel blockbaserad redigerare, databasvyer och AI-driven skrivhjälp i en enda samarbetsyta. Byggd med Flutter och Rust levererar den inbyggd prestanda över dator, mobil och webb, samtidigt som du behåller all data under din kontroll.

Att själv hosta AppFlowy eliminerar prenumerationsavgifter per användare, tar bort tredje parts åtkomst till känsliga dokument och ger obegränsat antal arbetsytor och användare till en fast infrastrukturkostnad. Denna mall distribuerar den kompletta AppFlowy Cloud-stacken — webbklient, API-backend, autentisering, objektlagring och databas — redo för anslutningar från AppFlowys inbyggda dator- och mobilapplikationer.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i AppFlowy

Blockbaserad redigerare

Skapa rika dokument med text, bilder, inbäddningar och media med en intuitiv blockredigerare som fungerar konsekvent på dator, mobil och webben utan funktionsluckor mellan plattformar.

Flexibla databasvyer

Visa och hantera samma data som en tabell, Kanban-tavla, kalender eller galleri, vilket ger olika teammedlemmar den layout som passar deras arbetsflöde utan att duplicera information.

AI-skrivhjälp

Generera, sammanfatta och förfina innehåll direkt i dokument med inbyggda AI-funktioner som ansluter till en extern leverantör (som OpenAI eller Azure OpenAI) konfigurerade via API-nyckel — den leverantören behandlar data.

Realtidssamarbete

Arbeta samtidigt med lagkamrater med hjälp av konfliktfri synkronisering, så att flera personer kan redigera samma dokument utan att skriva över varandras ändringar.

Fullständigt dataägarskap

Du har alla dokument, databaser och filbilagor på din egen infrastruktur utan leverantörslåsning, vilket säkerställer efterlevnad av dataregler och fullständig kontroll över datalagring.

Varför köra AppFlowy på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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