BentoPDF är ett integritetsfokuserat PDF-verktyg som bearbetar dokument helt i användarens webbläsare — filer lämnar aldrig klientmaskinen eller kommer i kontakt med en extern server. Det ersätter flera online PDF-tjänster med ett enda självhostat gränssnitt som täcker sammanfogning, delning, omordning av sidor, rotation, bildkonvertering, OCR, komprimering, lösenordsskydd, vattenstämplar, sidhuvuden och sidfötter samt redigering av metadata.

För team och organisationer som hanterar känsliga dokument — kontrakt, finansiella rapporter, juridiska handlingar — eliminerar självhosting av BentoPDF integritetsrisken med att ladda upp konfidentiella filer till kommersiella PDF-tjänster som kan behålla kopior eller logga användning. Eftersom all bearbetning sker på klientsidan, serverar VPS:en endast webbgränssnittet, vilket håller serverresurskraven minimala samtidigt som det säkerställer att dokument förblir helt privata.