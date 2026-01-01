Installera BentoPDF med ett klick.
Integritetsfokuserat webbläsarbaserat PDF-verktyg för att slå samman, dela, konvertera och säkra PDF-filer utan att ladda upp filer någonstans.
Välj en VPS-prenumeration för BentoPDF
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med BentoPDF
BentoPDF är ett integritetsfokuserat PDF-verktyg som bearbetar dokument helt i användarens webbläsare — filer lämnar aldrig klientmaskinen eller kommer i kontakt med en extern server. Det ersätter flera online PDF-tjänster med ett enda självhostat gränssnitt som täcker sammanfogning, delning, omordning av sidor, rotation, bildkonvertering, OCR, komprimering, lösenordsskydd, vattenstämplar, sidhuvuden och sidfötter samt redigering av metadata.
För team och organisationer som hanterar känsliga dokument — kontrakt, finansiella rapporter, juridiska handlingar — eliminerar självhosting av BentoPDF integritetsrisken med att ladda upp konfidentiella filer till kommersiella PDF-tjänster som kan behålla kopior eller logga användning. Eftersom all bearbetning sker på klientsidan, serverar VPS:en endast webbgränssnittet, vilket håller serverresurskraven minimala samtidigt som det säkerställer att dokument förblir helt privata.
Viktiga funktioner i BentoPDF
Bearbetning på klientsidan
All PDF-manipulation sker i användarens webbläsare — vi laddar aldrig upp dokumenten till servern, så även värdmaskinen ser aldrig filinnehållet.
Slå samman, dela och ordna om
Kombinera flera PDF-filer, dela upp dem i enskilda sidor eller avsnitt, och dra och släpp sidor till exakt den ordning du behöver på några sekunder.
Integrerad OCR
Konvertera skannade bildbaserade PDF-filer till fullt sökbara, valbara textdokument utan att skicka filer till en tredjepartsigenkänningstjänst.
Dokumentsäkerhet
Lägg till lösenordsskydd, kryptering och vattenstämplar till känsliga PDF-filer före distribution, eller ta bort begränsningar från PDF-filer du äger för att återfå redigeringsåtkomst.
Formatkonvertering
Konvertera bilder till PDF, exportera sidor som bilder och omvandla Markdown med Mermaid-diagram till formaterade PDF-filer — allt från samma gränssnitt.
Varför köra BentoPDF på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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