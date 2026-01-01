Installera AFFiNE med ett klick.
Allt-i-ett öppen källkodsarbetsyta som kombinerar dokument, whiteboards och databaser med AI-drivet stöd.
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Vad du kan bygga med AFFiNE
AFFiNE är ett 'KnowledgeOS' med öppen källkod som tar bort barriärerna mellan dokumentation, visuellt samarbete och dataorganisation. Användare kan skriva strukturerade dokument, skissa på oändliga whiteboards och underhålla organiserade databaser – allt inom samma arbetsyta – utan att växla mellan separata verktyg för varje uppgift.
Byggt med en lokal-först, integritetsfokuserad arkitektur, behåller AFFiNE din kunskap på infrastruktur du kontrollerar. AI-assistans är integrerad genomgående och hjälper till med skrivande, ritning och planering över alla innehållstyper. Denna distribution inkluderar PostgreSQL med pgvector-tillägget för avancerad sökning, Redis för realtidsfunktioner och automatiserad databasmigrering för tillförlitliga uppdateringar.
Viktiga funktioner i AFFiNE
Enhetlig arbetsyta
Kombinerar dokument, whiteboards och databaser på en enda plattform så att du kan växla mellan att skriva, skissa och organisera data utan att behöva byta kontext mellan separata appar.
Whiteboards med oändlig arbetsyta
Fria whiteboards med rit-, diagram- och klisterlappsverktyg ger teamen ett visuellt utrymme för brainstorming och designarbete tillsammans med strukturerade dokument.
AI-driven assistans
AI är en integrerad del av alla innehållstyper för att hjälpa till med skrivande, sammanfattning och innehållsgenerering, och minskar därmed arbetsbördan med att producera högkvalitativa kunskapsartiklar.
Strukturerade databaser
Organisera information i anpassningsbara databasvyer med filtrerings- och frågefunktioner, och ersätt behovet av separata kalkylbladsprogram inom samma arbetsyta.
Samarbete i realtid
Konfliktfri synkronisering gör det möjligt för flera teammedlemmar att redigera dokument och whiteboards samtidigt, och ändringarna visas omedelbart på alla anslutna enheter.
Varför köra AFFiNE på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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