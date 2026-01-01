AFFiNE är ett 'KnowledgeOS' med öppen källkod som tar bort barriärerna mellan dokumentation, visuellt samarbete och dataorganisation. Användare kan skriva strukturerade dokument, skissa på oändliga whiteboards och underhålla organiserade databaser – allt inom samma arbetsyta – utan att växla mellan separata verktyg för varje uppgift.

Byggt med en lokal-först, integritetsfokuserad arkitektur, behåller AFFiNE din kunskap på infrastruktur du kontrollerar. AI-assistans är integrerad genomgående och hjälper till med skrivande, ritning och planering över alla innehållstyper. Denna distribution inkluderar PostgreSQL med pgvector-tillägget för avancerad sökning, Redis för realtidsfunktioner och automatiserad databasmigrering för tillförlitliga uppdateringar.