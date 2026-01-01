Raneto är en lättviktig kunskapsbas med öppen källkod, byggd på Node.js, som förvandlar en mapp med Markdown-filer till en ren, sökbar dokumentationswebbplats. Det finns ingen databas att hantera — innehållet finns som vanliga .md -filer i en katalog du kontrollerar, vilket gör versionshantering, säkerhetskopiering och författande med din favoriteditor enkelt. Den inkluderade webbredigeraren hanterar redigering i webbläsaren för icke-tekniska användare, medan utvecklare kan skriva direkt i sitt föredragna Markdown-verktyg och låta Git hantera historiken.

Att själv hosta Raneto på en VPS ger dig en privat kunskapsbas som du helt äger, utan leverantörslåsning, inga avgifter per användare och innehåll som finns som portabla filer istället för en proprietär databas.