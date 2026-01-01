Installera Raneto med installation med ett klick.
Markdown-baserad kunskapsbas-wiki för Node.js — filbaserat innehåll med en enkel webbläsarbaserad läsare och redigerare.
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Vad du kan bygga med Raneto
Raneto är en lättviktig kunskapsbas med öppen källkod, byggd på Node.js, som förvandlar en mapp med Markdown-filer till en ren, sökbar dokumentationswebbplats. Det finns ingen databas att hantera — innehållet finns som vanliga
.md-filer i en katalog du kontrollerar, vilket gör versionshantering, säkerhetskopiering och författande med din favoriteditor enkelt. Den inkluderade webbredigeraren hanterar redigering i webbläsaren för icke-tekniska användare, medan utvecklare kan skriva direkt i sitt föredragna Markdown-verktyg och låta Git hantera historiken.
Att själv hosta Raneto på en VPS ger dig en privat kunskapsbas som du helt äger, utan leverantörslåsning, inga avgifter per användare och innehåll som finns som portabla filer istället för en proprietär databas.
Viktiga funktioner i Raneto
Filbaserat innehåll
Artiklar är vanliga Markdown-filer i en innehållskatalog — versionshantera med git, säkerhetskopiera med rsync, redigera med vilket verktyg du vill.
Webbläsarredigerare
Inbyggd redigerare låter icke-tekniska användare uppdatera sidor direkt från webbläsaren utan att röra filsystemet eller köra git.
Fulltextsökning
Snabb sökning i minnet på varje sida gör att läsare hittar innehåll direkt utan att lämna dokumentationssajten.
Kategorihierarki
Mappstrukturen blir navigeringsträdet, med anpassad sorteringsordning via metadata per mapp så att din IA speglar ditt innehåll.
Temabaserad layout
Byt ut eller utöka standardtemat för att matcha ditt varumärke — Raneto-teman är enkla HTML-, CSS- och JS-paket.
Varför köra Raneto på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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