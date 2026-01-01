PsiTransfer är en lättviktig filöverföringstjänst med öppen källkod för att dela filer via nedladdningslänkar som löper ut — inga konton krävs för avsändare eller mottagare. Filer organiseras i uppladdningsbehållare med konfigurerbara lagringsperioder som sträcker sig från engångsnedladdning till 8 veckors utgång. Varje behållare kan valfritt lösenordsskyddas med AES-kryptering, och mottagare kan ladda ner allt som ett enda zip- eller tar.gz-arkiv utan att installera något.

Att själv hosta PsiTransfer på din VPS håller filöverföringar privata: inga storleksbegränsningar från en molntjänst, ingen filmetadata skickas till tredje part, och du har full kontroll över lagringspolicyer och lagring. En valfri administratörspanel låter dig övervaka aktiva uppladdningar och hantera lagring från en enda skyddad sida.