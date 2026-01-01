Installera PsiTransfer med ett klick.
Enkel självhostad fildelning med tidsbegränsade länkar, lösenordsskydd och återupptagbara uppladdningar — inga konton krävs.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PsiTransfer
PsiTransfer är en lättviktig filöverföringstjänst med öppen källkod för att dela filer via nedladdningslänkar som löper ut — inga konton krävs för avsändare eller mottagare. Filer organiseras i uppladdningsbehållare med konfigurerbara lagringsperioder som sträcker sig från engångsnedladdning till 8 veckors utgång. Varje behållare kan valfritt lösenordsskyddas med AES-kryptering, och mottagare kan ladda ner allt som ett enda zip- eller tar.gz-arkiv utan att installera något.
Att själv hosta PsiTransfer på din VPS håller filöverföringar privata: inga storleksbegränsningar från en molntjänst, ingen filmetadata skickas till tredje part, och du har full kontroll över lagringspolicyer och lagring. En valfri administratörspanel låter dig övervaka aktiva uppladdningar och hantera lagring från en enda skyddad sida.
Viktiga funktioner i PsiTransfer
Förfallande nedladdningslänkar
Ange lagringstid från engångsnedladdning upp till 8 veckor – systemet rensar automatiskt filer och deras länkar när de löper ut.
Inga konton krävs
Mottagarna laddar ner filer direkt från en delbar länk utan att registrera sig eller logga in på någon tjänst.
Lösenordsskyddade behållare
Säkra alla uppladdningar med AES-krypterade bucket-lösenord så att endast avsedda mottagare kan komma åt de delade filerna.
Återupptagbara uppladdningar
Stora filuppladdningar fortsätter automatiskt efter nätverksavbrott med hjälp av tus.io-protokollet, vilket förhindrar misslyckade överföringar vid långsamma anslutningar.
Massnedladdningsarkiv
Mottagare kan ladda ner alla filer i en bucket som ett enda zip- eller tar.gz-arkiv med ett klick, utan att ladda ner filer individuellt.
Adminöversikt
Övervaka alla aktiva lagringshinkar, visa lagringsanvändning och radera uppladdningar från en lösenordsskyddad adminpanel på /admin.
Varför köra PsiTransfer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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