AnonUpload är en lättviktig PHP-filfdelningsapplikation byggd kring en enda princip: dela filer utan att lämna spår. Den kräver ingen databas, inga användarkonton och lagrar ingen metadata som skulle kunna identifiera vem som laddade upp eller laddade ner en fil. AnonUpload exponerar aldrig direkta filnamn offentligt. Den valfria funktionen för nedladdningsfördröjning förhindrar automatisk skrapning innan filer når sina avsedda mottagare.

Att själv hosta AnonUpload innebär att dina filer aldrig passerar genom tredjepartsinfrastruktur. Denna infrastruktur är ofta föremål för övervakningsförfrågningar eller datalagringsmandat. Du kontrollerar vilka filtyper du kan acceptera, hur stora uppladdningar kan vara och vem som kan komma åt administratörsgränssnittet. Detta utan att förlita dig på någon kommersiell anonym filfdelningstjänst som skulle kunna logga aktivitet trots integritetsanspråk.