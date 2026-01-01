Installera AnonUpload i ett klick.
Integritetsfokuserad anonym plattform för fildelning som inte kräver någon databas, några konton eller spårning.
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Vad du kan bygga med AnonUpload
AnonUpload är en lättviktig PHP-filfdelningsapplikation byggd kring en enda princip: dela filer utan att lämna spår. Den kräver ingen databas, inga användarkonton och lagrar ingen metadata som skulle kunna identifiera vem som laddade upp eller laddade ner en fil. AnonUpload exponerar aldrig direkta filnamn offentligt. Den valfria funktionen för nedladdningsfördröjning förhindrar automatisk skrapning innan filer når sina avsedda mottagare.
Att själv hosta AnonUpload innebär att dina filer aldrig passerar genom tredjepartsinfrastruktur. Denna infrastruktur är ofta föremål för övervakningsförfrågningar eller datalagringsmandat. Du kontrollerar vilka filtyper du kan acceptera, hur stora uppladdningar kan vara och vem som kan komma åt administratörsgränssnittet. Detta utan att förlita dig på någon kommersiell anonym filfdelningstjänst som skulle kunna logga aktivitet trots integritetsanspråk.
Viktiga funktioner i AnonUpload
Ingen databas krävs
Systemet lagrar filer direkt på filsystemet, utan databasinstallation eller underhåll, vilket förenklar driftsättningen och eliminerar en vanlig källa till dataläckor.
Dolda filnamn
Vi visar aldrig originala filnamn offentligt. Därför kan nedladdare inte härleda innehåll, källa eller uppladdarens identitet från URL:en eller kataloglistningen.
Nedladdningsfördröjning
Konfigurera en väntperiod innan filer kan laddas ner, för att förhindra att automatiserade skrapor samlar in uppladdningar innan de når avsedda mottagare.
Konfigurerbara filtyper
Definiera en exakt vitlista över accepterade filändelser och ställ in maximala uppladdningsstorleksgränser upp till 10 GB för att matcha dina specifika delningsbehov.
Admin-gränssnitt
Hantera uppladdningar, övervaka lagringsanvändning och justera applikationsinställningar via en inbyggd adminpanel utan att röra serverns kommandorad.
Varför köra AnonUpload på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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