Distribuera AList med ettklicksinstallation.
Självhostad fillista och WebDAV-server som förenar dussintals molnlagringsleverantörer bakom ett enda webbgränssnitt.
Välj en VPS-prenumeration för AList
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med AList
AList är ett program för fillistor med öppen källkod som samlar lokal lagring och molnenheter under ett enda webbgränssnitt. Det stöder fler än 30 lagringstjänster — inklusive OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV och många regionala leverantörer — vilket låter dig bläddra, förhandsgranska och ladda ner filer från alla utan att byta appar eller logga in upprepade gånger.
Att själv hosta AList på din egen VPS håller lagringsuppgifter och åtkomstpolicyer under din kontroll, samtidigt som det exponerar dina filer via ett snabbt webbgränssnitt och en fullt kompatibel WebDAV-slutpunkt. Det är ett praktiskt sätt att konsolidera spridda molnkonton och delade enheter till en enda privat gateway.
Viktiga funktioner i AList
Multilagrings-backendar
Montera fler än 30 leverantörer — lokal disk, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV och mer — i ett enda enhetligt filträd.
WebDAV-server
Exponera varje ansluten lagring som en enda läs-/skriv-WebDAV-slutpunkt som ger en smidig montering i macOS, Windows och mobila klienter.
Förhandsvisningar i webbläsaren
Streama och förhandsgranska bilder, video, ljud, PDF-filer, Office-dokument och kod utan att ladda ner filer först.
Finkornig delning
Skapa lösenordsskyddade delningslänkar med valfri utgångstid så att externa mottagare endast ser de filer du väljer.
Offline nedladdningar
Integrera med aria2 eller qBittorrent för att hämta filer från URL:er och torrenter direkt till valfri monterad lagringsbackend.
Varför köra AList på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.