AList är ett program för fillistor med öppen källkod som samlar lokal lagring och molnenheter under ett enda webbgränssnitt. Det stöder fler än 30 lagringstjänster — inklusive OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV och många regionala leverantörer — vilket låter dig bläddra, förhandsgranska och ladda ner filer från alla utan att byta appar eller logga in upprepade gånger.

Att själv hosta AList på din egen VPS håller lagringsuppgifter och åtkomstpolicyer under din kontroll, samtidigt som det exponerar dina filer via ett snabbt webbgränssnitt och en fullt kompatibel WebDAV-slutpunkt. Det är ett praktiskt sätt att konsolidera spridda molnkonton och delade enheter till en enda privat gateway.