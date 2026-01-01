ArchiveBox är den ledande självhostade webbarkiveringsplattformen med öppen källkod, som fångar webbplatser som HTML, PDF, skärmbilder, WARC-filer och extraherad media för att säkerställa att innehållet förblir tillgängligt långt efter att ursprungliga källor försvinner. Med över 18 000 GitHub-stjärnor och aktiv utveckling sedan 2017, erbjuder den ett pålitligt alternativ till att förlita sig på Internet Archive för innehåll som är viktigt för ditt arbete.

Att själv hosta ArchiveBox ger dig fullständig datasuveränitet över arkiverat innehåll — vilket är avgörande för juridiska, efterlevnads- och journalistiska arbetsflöden där spårbarhet är viktigt. Du kontrollerar lagringspolicyer, säkerhetskopieringsstrategier och åtkomstbehörigheter, medan den integrerade Sonic fulltextsökmotorn gör det snabbt och exakt att hitta innehåll i stora arkiv.