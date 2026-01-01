Installera ArchiveBox med en klicksinstallation.
Självhostad plattform för internetarkivering som bevarar webbsidor, videor och dokument i flera format för permanent åtkomst.
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Vad du kan bygga med ArchiveBox
ArchiveBox är den ledande självhostade webbarkiveringsplattformen med öppen källkod, som fångar webbplatser som HTML, PDF, skärmbilder, WARC-filer och extraherad media för att säkerställa att innehållet förblir tillgängligt långt efter att ursprungliga källor försvinner. Med över 18 000 GitHub-stjärnor och aktiv utveckling sedan 2017, erbjuder den ett pålitligt alternativ till att förlita sig på Internet Archive för innehåll som är viktigt för ditt arbete.
Att själv hosta ArchiveBox ger dig fullständig datasuveränitet över arkiverat innehåll — vilket är avgörande för juridiska, efterlevnads- och journalistiska arbetsflöden där spårbarhet är viktigt. Du kontrollerar lagringspolicyer, säkerhetskopieringsstrategier och åtkomstbehörigheter, medan den integrerade Sonic fulltextsökmotorn gör det snabbt och exakt att hitta innehåll i stora arkiv.
Viktiga funktioner i ArchiveBox
Multiformat arkivering
Fånga varje sida samtidigt som HTML, PDF, skärmbild, WARC och extraherad media, så att du bevarar innehållet i flera oberoende format även om ett av dem blir oläsbart i framtiden.
Fulltextsökning
Hitta valfritt ord eller fras i hela ditt arkiv omedelbart med den integrerade Sonic-sökmotorn, utan att manuellt bläddra igenom mappar eller förlita dig på oprecis filnamnsmatchning.
Automatiserad tidsbokning
Ställ in daglig arkivering av RSS-flöden, bokmärkeslistor och URL-samlingar så att systemet automatiskt bevarar viktigt innehåll utan att du behöver utlösa det manuellt för varje ny post.
Omfattande importstöd
Importera direkt från webbläsarbokmärken, Pocket, Pinboard, Instapaper och andra tjänster, vilket gör det enkelt att migrera en befintlig läslista till ditt permanenta arkiv.
JavaScript-rendering
Arkivera dynamiskt renderade sidor och enkelapplikationer med den medföljande NoVNC-webbläsarmiljön, och fånga upp innehåll som enkla HTML-hämtare helt missar.
Varför köra ArchiveBox på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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