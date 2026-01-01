Backrest är ett självhostat webbgränssnitt för restic, det snabba och säkra säkerhetskopieringsprogrammet. Det omsluter restics kraftfulla deduplicering och kryptering i ett rent webbläsarbaserat gränssnitt och låter dig skapa säkerhetskopieringsplaner, schemalägga dem med cron samt återställa enskilda filer utan att någonsin röra kommandoraden.

Eftersom Backrest lagrar ögonblicksbilder via restic, är säkerhetskopiorna krypterade i vila och stöder dussintals lagringstjänster – lokal disk, S3-kompatibel objektlagring, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP och mer. Att själv hosta Backrest håller din säkerhetskopieringskonfiguration och dina autentiseringsuppgifter helt under din kontroll, utan prenumerationsavgifter eller leverantörslåsning.