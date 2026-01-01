Installera Backrest med enklicksinstallation.
Webbaserat användargränssnitt för restic som gör schemalagda säkerhetskopior, bläddring och återställningar åtkomliga från vilken webbläsare som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Backrest
Backrest är ett självhostat webbgränssnitt för restic, det snabba och säkra säkerhetskopieringsprogrammet. Det omsluter restics kraftfulla deduplicering och kryptering i ett rent webbläsarbaserat gränssnitt och låter dig skapa säkerhetskopieringsplaner, schemalägga dem med cron samt återställa enskilda filer utan att någonsin röra kommandoraden.
Eftersom Backrest lagrar ögonblicksbilder via restic, är säkerhetskopiorna krypterade i vila och stöder dussintals lagringstjänster – lokal disk, S3-kompatibel objektlagring, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP och mer. Att själv hosta Backrest håller din säkerhetskopieringskonfiguration och dina autentiseringsuppgifter helt under din kontroll, utan prenumerationsavgifter eller leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i Backrest
Schemalagda säkerhetskopieringsplaner
Definiera cron-scheman per lagringsplats så att säkerhetskopior körs automatiskt utan manuell inblandning.
Webbläsarbaserad återställning
Bläddra i ögonblicksbildens innehåll och återställ enskilda filer eller kataloger direkt från webbgränssnittet.
Multi-backend lagring
Lagra säkerhetskopior på lokal disk, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP och mer via restics inbyggda backendar.
End-to-end-kryptering
Restic krypterar alla ögonblicksbilder innan de lämnar värden, för att säkerställa att data förblir privat på valfri lagringsbakgrund.
Dedublikering och komprimering
Restics innehållsbaserade blockindelning deduplicerar data mellan ögonblicksbilder, vilket drastiskt minskar lagringsanvändningen över tid.
Varför köra Backrest på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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