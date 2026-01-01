Installera Eclipse Mosquitto med en klicksinstallation.
Lättviktig MQTT-mäklare med öppen källkod för att ansluta IoT-enheter, sensorer och applikationer med publicera/prenumerera-meddelanden.
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Vad du kan bygga med Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto är referensimplementeringen med öppen källkod av MQTT-protokollet, som stöder versionerna 5,0, 3,1,1 och 3,1. MQTT:s minimala binära overhead och publicera/prenumerera-modell gör det till standardvalet för IoT-sensornätverk, smarta hem-hubbar och alla applikationer där bandbredd och batteritid är viktiga. Mosquitto distribueras i produktionsmiljöer som sträcker sig från enskilda Raspberry Pi-hemmauppsättningar till storskaliga industriella IoT-distributioner.
Denna mall distribuerar Mosquitto med lösenordsautentisering aktiverad som standard och persistent lagring för meddelandedata och konfiguration. Självhosting ger dig obegränsade anslutningar och meddelanden utan avgifter per enhet, full kontroll över åtkomstkontrollistor och konsekvent leverans med låg latens som delade molnmäklare inte kan garantera.
Viktiga funktioner i Eclipse Mosquitto
Stöd för MQTT-protokoll
Stöder MQTT-versionerna 5.0, 3.1.1 och 3.1, vilket säkerställer kompatibilitet med hela utbudet av IoT-enheter, bibliotek och klientverktyg.
Lösenordsautentisering
Förkonfigurerad lösenordsbaserad autentisering blockerar obehöriga anslutningar från det ögonblick mäklaren startar, utan att någon extra konfiguration behövs.
Meddelandebeständighet
Bevarade meddelanden och QoS-leveransgarantier överlever mäklaromstarter, vilket säkerställer att enheter som återansluter efter driftstopp tar emot missade uppdateringar.
Ämnesåtkomstkontroll
ACL-regler begränsar vilka klienter som kan publicera eller prenumerera på specifika ämnen, vilket möjliggör finkorniga mäklarkonfigurationer för flera klienter.
TLS-kryptering
Inbyggt TLS/SSL-stöd krypterar alla klientanslutningar och skyddar sensordata och kontrollkommandon under överföring över osäkra nätverk.
Varför köra Eclipse Mosquitto på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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