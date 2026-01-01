Upp till 69 % rabatt på Eclipse Mosquitto

Installera Eclipse Mosquitto med en klicksinstallation.

Lättviktig MQTT-mäklare med öppen källkod för att ansluta IoT-enheter, sensorer och applikationer med publicera/prenumerera-meddelanden.

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KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
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Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto är referensimplementeringen med öppen källkod av MQTT-protokollet, som stöder versionerna 5,0, 3,1,1 och 3,1. MQTT:s minimala binära overhead och publicera/prenumerera-modell gör det till standardvalet för IoT-sensornätverk, smarta hem-hubbar och alla applikationer där bandbredd och batteritid är viktiga. Mosquitto distribueras i produktionsmiljöer som sträcker sig från enskilda Raspberry Pi-hemmauppsättningar till storskaliga industriella IoT-distributioner.

Denna mall distribuerar Mosquitto med lösenordsautentisering aktiverad som standard och persistent lagring för meddelandedata och konfiguration. Självhosting ger dig obegränsade anslutningar och meddelanden utan avgifter per enhet, full kontroll över åtkomstkontrollistor och konsekvent leverans med låg latens som delade molnmäklare inte kan garantera.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Eclipse Mosquitto

Stöd för MQTT-protokoll

Stöder MQTT-versionerna 5.0, 3.1.1 och 3.1, vilket säkerställer kompatibilitet med hela utbudet av IoT-enheter, bibliotek och klientverktyg.

Lösenordsautentisering

Förkonfigurerad lösenordsbaserad autentisering blockerar obehöriga anslutningar från det ögonblick mäklaren startar, utan att någon extra konfiguration behövs.

Meddelandebeständighet

Bevarade meddelanden och QoS-leveransgarantier överlever mäklaromstarter, vilket säkerställer att enheter som återansluter efter driftstopp tar emot missade uppdateringar.

Ämnesåtkomstkontroll

ACL-regler begränsar vilka klienter som kan publicera eller prenumerera på specifika ämnen, vilket möjliggör finkorniga mäklarkonfigurationer för flera klienter.

TLS-kryptering

Inbyggt TLS/SSL-stöd krypterar alla klientanslutningar och skyddar sensordata och kontrollkommandon under överföring över osäkra nätverk.

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