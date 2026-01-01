Eclipse Mosquitto är referensimplementeringen med öppen källkod av MQTT-protokollet, som stöder versionerna 5,0, 3,1,1 och 3,1. MQTT:s minimala binära overhead och publicera/prenumerera-modell gör det till standardvalet för IoT-sensornätverk, smarta hem-hubbar och alla applikationer där bandbredd och batteritid är viktiga. Mosquitto distribueras i produktionsmiljöer som sträcker sig från enskilda Raspberry Pi-hemmauppsättningar till storskaliga industriella IoT-distributioner.

Denna mall distribuerar Mosquitto med lösenordsautentisering aktiverad som standard och persistent lagring för meddelandedata och konfiguration. Självhosting ger dig obegränsade anslutningar och meddelanden utan avgifter per enhet, full kontroll över åtkomstkontrollistor och konsekvent leverans med låg latens som delade molnmäklare inte kan garantera.