Distribuera Baikal med en klicksinstallation.
Lättviktig egenhostad CalDAV- och CardDAV-server för att synkronisera kalendrar, uppgifter och kontakter på alla enheter.
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Vad du kan bygga med Baikal
Baikal är en lättviktig, självhostad CalDAV- och CardDAV-server byggd ovanpå det välkända PHP-biblioteket sabre/dav. Den tillhandahåller ett privat hem för kalendrar, händelser, uppgifter och kontakter som synkroniseras med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook och alla andra klienter som använder standardprotokollen CalDAV och CardDAV.
Att själv hosta Baikal på din egen VPS håller personliga och teamets schemaläggningsdata inom din infrastruktur istället för hos en tredjeparts kalendertjänst. Fotavtrycket är avsiktligt litet – en enda PHP-container som stöds av SQLite eller MySQL – så den passar bekvämt på en liten VPS samtidigt som den stöder flera användare, delade adressböcker och detaljerad åtkomstkontroll via det inbyggda administratörsgränssnittet.
Viktiga funktioner i Baikal
CalDAV och CardDAV
Standardkompatibel kalender- och kontaktsynkronisering med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 och alla andra CalDAV/CardDAV-klienter.
Fleranvändarkonton
Skapa separata användarkonton med egna kalendrar, uppgifter och adressböcker, som alla hanteras från ett enda administrativt webbgränssnitt.
Delade samlingar
Dela specifika kalendrar eller adressböcker med andra användare på samma instans för teamplanering och kontaktsynkronisering.
Litet fotavtryck
En enda PHP-container som kör sabre/dav på SQLite eller MySQL – tillräckligt liten för att köras tillsammans med andra självhostade tjänster på en blygsam VPS.
Admin webb-UI
Hantera användare, kalendrar, adressböcker och kärnserverinställningar från en inbyggd webbläsarbaserad översikt istället för att redigera konfigurationsfiler.
Varför köra Baikal på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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