Baikal är en lättviktig, självhostad CalDAV- och CardDAV-server byggd ovanpå det välkända PHP-biblioteket sabre/dav. Den tillhandahåller ett privat hem för kalendrar, händelser, uppgifter och kontakter som synkroniseras med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook och alla andra klienter som använder standardprotokollen CalDAV och CardDAV.

Att själv hosta Baikal på din egen VPS håller personliga och teamets schemaläggningsdata inom din infrastruktur istället för hos en tredjeparts kalendertjänst. Fotavtrycket är avsiktligt litet – en enda PHP-container som stöds av SQLite eller MySQL – så den passar bekvämt på en liten VPS samtidigt som den stöder flera användare, delade adressböcker och detaljerad åtkomstkontroll via det inbyggda administratörsgränssnittet.