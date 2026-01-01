Bichon är en e-postarkiveringsserver med öppen källkod, skriven i Rust. Den ansluter till IMAP-konton, laddar ner meddelanden inkrementellt med UID-baserad synkronisering, bygger ett Tantivy fulltextsökningsindex och tillhandahåller ett rent REST API med ett inbäddat webbgränssnitt för att söka, bläddra och exportera arkiverad e-post.

Att själv hosta Bichon på din egen VPS håller varje arkiverat meddelande, bilaga och inloggningsuppgift inom infrastruktur du kontrollerar. Kontoinloggningsuppgifter krypteras i vila med AES-256-GCM, OAuth 2.0-token uppdateras automatiskt, och flera brevlådor laddas ner samtidigt – vilket gör Bichon till ett snabbt, privat alternativ till kommersiella e-postarkiveringstjänster utan avgifter per brevlåda.