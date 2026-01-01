Installera Bichon med en klicksinstallation.
Självhostad Rust-baserad e-postarkiverare med IMAP, OAuth2 och fulltextsökning för långtidsbevaring av e-postlådor.
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Vad du kan bygga med Bichon
Bichon är en e-postarkiveringsserver med öppen källkod, skriven i Rust. Den ansluter till IMAP-konton, laddar ner meddelanden inkrementellt med UID-baserad synkronisering, bygger ett Tantivy fulltextsökningsindex och tillhandahåller ett rent REST API med ett inbäddat webbgränssnitt för att söka, bläddra och exportera arkiverad e-post.
Att själv hosta Bichon på din egen VPS håller varje arkiverat meddelande, bilaga och inloggningsuppgift inom infrastruktur du kontrollerar. Kontoinloggningsuppgifter krypteras i vila med AES-256-GCM, OAuth 2.0-token uppdateras automatiskt, och flera brevlådor laddas ner samtidigt – vilket gör Bichon till ett snabbt, privat alternativ till kommersiella e-postarkiveringstjänster utan avgifter per brevlåda.
Viktiga funktioner i Bichon
Fulltextsökning
Tantivy-driven indexering över meddelandetexter, rubriker och bilagor ger resultat på millisekunder med fasetterade filter och trådgruppering.
IMAP- och OAuth2-synkronisering
Ansluter till valfri IMAP-server med lösenordsautentisering (PLAIN/LOGIN) eller OAuth 2.0 (XOAUTH2)-autentisering, med automatisk token-uppdatering för Gmail- och Microsoft-konton.
Inkrementell arkivering
UID-baserad inkrementell synkronisering laddar endast ner nya meddelanden vid varje körning, vilket håller bandbredds- och lagringsanvändningen låg över flera samtidiga brevlådor.
Krypterade uppgifter
Systemet krypterar alla IMAP- och OAuth-autentiseringsuppgifter i vila med AES-256-GCM. Systemet härleder nyckeln från det krypteringslösenord som användaren angav vid driftsättningen.
Fleranvändar-RBAC
Rollbaserad åtkomstkontroll låter dig bevilja behörigheter per konto till ytterligare användare för delade arkiv, med en fullständig granskningslogg över åtkomsthändelser.
Varför köra Bichon på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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