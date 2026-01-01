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Självhostad Rust-baserad e-postarkiverare med IMAP, OAuth2 och fulltextsökning för långtidsbevaring av e-postlådor.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
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4 TB bandbredd
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238,90 kr
88,90 kr /mån
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100 GB NVMe-diskutrymme
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398,90 kr
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
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66% rabatt
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719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

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Snabb åtkomst till containerloggar
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AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Bichon

Bichon är en e-postarkiveringsserver med öppen källkod, skriven i Rust. Den ansluter till IMAP-konton, laddar ner meddelanden inkrementellt med UID-baserad synkronisering, bygger ett Tantivy fulltextsökningsindex och tillhandahåller ett rent REST API med ett inbäddat webbgränssnitt för att söka, bläddra och exportera arkiverad e-post.

Att själv hosta Bichon på din egen VPS håller varje arkiverat meddelande, bilaga och inloggningsuppgift inom infrastruktur du kontrollerar. Kontoinloggningsuppgifter krypteras i vila med AES-256-GCM, OAuth 2.0-token uppdateras automatiskt, och flera brevlådor laddas ner samtidigt – vilket gör Bichon till ett snabbt, privat alternativ till kommersiella e-postarkiveringstjänster utan avgifter per brevlåda.

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Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Bichon

Fulltextsökning

Tantivy-driven indexering över meddelandetexter, rubriker och bilagor ger resultat på millisekunder med fasetterade filter och trådgruppering.

IMAP- och OAuth2-synkronisering

Ansluter till valfri IMAP-server med lösenordsautentisering (PLAIN/LOGIN) eller OAuth 2.0 (XOAUTH2)-autentisering, med automatisk token-uppdatering för Gmail- och Microsoft-konton.

Inkrementell arkivering

UID-baserad inkrementell synkronisering laddar endast ner nya meddelanden vid varje körning, vilket håller bandbredds- och lagringsanvändningen låg över flera samtidiga brevlådor.

Krypterade uppgifter

Systemet krypterar alla IMAP- och OAuth-autentiseringsuppgifter i vila med AES-256-GCM. Systemet härleder nyckeln från det krypteringslösenord som användaren angav vid driftsättningen.

Fleranvändar-RBAC

Rollbaserad åtkomstkontroll låter dig bevilja behörigheter per konto till ytterligare användare för delade arkiv, med en fullständig granskningslogg över åtkomsthändelser.

Varför köra Bichon på Hostinger

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Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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