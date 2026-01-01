Installera Artalk med ett klick.
Lättviktigt självhyst kommentarsystem med en Go-backend och en 40 KB JavaScript-widget som du kan bädda in på vilken webbplats som helst.
Välj en VPS-prenumeration för Artalk
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Artalk
Artalk är ett självhostat kommentarsystem bestående av en högpresterande Go-server och en minimal JavaScript-widget som bäddas in på vilken webbplats eller blogg som helst med en enda skripttagg. Till skillnad från molnbaserade kommentarsplattformar behåller Artalk alla kommentarer, användardata och modereringshistorik på infrastruktur du kontrollerar – ingen tredjepartsåtkomst, ingen datainsamling och inga prenumerationsavgifter.
Backend stöder SQLite direkt med valfri migrering till MySQL eller PostgreSQL när trafiken växer. Modereringsverktyg, e-postaviseringar, social inloggning, spamfiltrering, CAPTCHA och en komplett administratörssidopanel ingår. Självhosting på en VPS innebär att dina kommentarsdata följer dina lagrings- och integritetspolicyer, inte en plattforms användarvillkor.
Viktiga funktioner i Artalk
Bädda in på valfri webbplats
Ett enda JavaScript-kodstycke på 40 KB ansluter vilken webbplats eller statisk blogg som helst till din Artalk-instans – kräver inget ramverksberoende eller byggsteg.
Multisitehantering
En Artalk-instans hanterar kommentarer över flera webbplatser med separata administratörskonton, moderationsköer och aviseringsinställningar per webbplats.
Spam och CAPTCHA
Inbyggda integreringar för spamfiltrering från Akismet, Tencent och Aliyun, samt bild-, skjutreglage-, reCAPTCHA-, hCaptcha- och Turnstile CAPTCHA-alternativ skyddar kommentarsfält från robotar.
Social inloggning
Kommentatorer autentiserar sig via GitHub, Google, Discord och 20 andra OAuth-leverantörer, vilket minskar friktionen och kopplar kommentarer till verkliga identiteter.
Admin sidofält
En inbyggd sidopanel låter webbplatsadministratörer granska, godkänna, fästa och radera kommentarer, hantera användare och visa sidstatistik utan att lämna kommentarsgränssnittet.
Varför köra Artalk på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.