Upp till 69 % rabatt på Artalk

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Lättviktigt självhyst kommentarsystem med en Go-backend och en 40 KB JavaScript-widget som du kan bädda in på vilken webbplats som helst.

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60,90  kr /mån
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60,90  kr /mån
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KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
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Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Artalk

Artalk är ett självhostat kommentarsystem bestående av en högpresterande Go-server och en minimal JavaScript-widget som bäddas in på vilken webbplats eller blogg som helst med en enda skripttagg. Till skillnad från molnbaserade kommentarsplattformar behåller Artalk alla kommentarer, användardata och modereringshistorik på infrastruktur du kontrollerar – ingen tredjepartsåtkomst, ingen datainsamling och inga prenumerationsavgifter.

Backend stöder SQLite direkt med valfri migrering till MySQL eller PostgreSQL när trafiken växer. Modereringsverktyg, e-postaviseringar, social inloggning, spamfiltrering, CAPTCHA och en komplett administratörssidopanel ingår. Självhosting på en VPS innebär att dina kommentarsdata följer dina lagrings- och integritetspolicyer, inte en plattforms användarvillkor.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Artalk

Bädda in på valfri webbplats

Ett enda JavaScript-kodstycke på 40 KB ansluter vilken webbplats eller statisk blogg som helst till din Artalk-instans – kräver inget ramverksberoende eller byggsteg.

Multisitehantering

En Artalk-instans hanterar kommentarer över flera webbplatser med separata administratörskonton, moderationsköer och aviseringsinställningar per webbplats.

Spam och CAPTCHA

Inbyggda integreringar för spamfiltrering från Akismet, Tencent och Aliyun, samt bild-, skjutreglage-, reCAPTCHA-, hCaptcha- och Turnstile CAPTCHA-alternativ skyddar kommentarsfält från robotar.

Social inloggning

Kommentatorer autentiserar sig via GitHub, Google, Discord och 20 andra OAuth-leverantörer, vilket minskar friktionen och kopplar kommentarer till verkliga identiteter.

Admin sidofält

En inbyggd sidopanel låter webbplatsadministratörer granska, godkänna, fästa och radera kommentarer, hantera användare och visa sidstatistik utan att lämna kommentarsgränssnittet.

Varför köra Artalk på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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