Artalk är ett självhostat kommentarsystem bestående av en högpresterande Go-server och en minimal JavaScript-widget som bäddas in på vilken webbplats eller blogg som helst med en enda skripttagg. Till skillnad från molnbaserade kommentarsplattformar behåller Artalk alla kommentarer, användardata och modereringshistorik på infrastruktur du kontrollerar – ingen tredjepartsåtkomst, ingen datainsamling och inga prenumerationsavgifter.

Backend stöder SQLite direkt med valfri migrering till MySQL eller PostgreSQL när trafiken växer. Modereringsverktyg, e-postaviseringar, social inloggning, spamfiltrering, CAPTCHA och en komplett administratörssidopanel ingår. Självhosting på en VPS innebär att dina kommentarsdata följer dina lagrings- och integritetspolicyer, inte en plattforms användarvillkor.