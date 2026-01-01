Distribuera Apache Answer med ettklicksinstallation.
Plattform för frågor och svar med öppen källkod för att bygga kunskapsbaser för team, hjälpcenter och communityforum.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Apache Answer
Apache Answer är en öppen källkods-fråge- och svarsplattform byggd med Go och React, utformad för att hjälpa team och communityn att dela kunskap via ett sökbart, organiserat gränssnitt för frågor och svar. Till skillnad från generiska forum skapar vi varje element – taggning, rykte, modereringsverktyg och plugin-systemet – specifikt för strukturerad kunskapsinsamling och -hämtning.
Genom att själv hosta Apache Answer behåller ni organisationens interna kunskap på er egen infrastruktur, fritt från licenskostnader per användare och tredjepartsdataåtkomst. När er community växer kontrollerar ni konfigurationen, integrationerna och skalningen utan att en SaaS-leverantörs funktionsplan eller prisnivåer begränsar er.
Viktiga funktioner i Apache Answer
Strukturerat frågor och svar-gränssnitt
En specialbyggd layout för frågor och svar med stöd för rik textredigering och Markdown gör det enklare att skriva tydliga frågor och detaljerade svar än med allmän forumprogramvara.
Taggning och sökning
Organisera innehåll med ett omfattande taggningssystem och avancerad sökfiltrering, så att medarbetare kan hitta relevanta svar utan att skrolla igenom orelevanta diskussioner.
Rykte och spelifiering
Ryktepoäng, märken och användarrankningar uppmuntrar aktivt deltagande och lyfter fram de mest pålitliga bidragsgivarna, vilket förbättrar den övergripande kunskapskvaliteten med tiden.
Plugin-system
Utöka funktionaliteten och integrera med externa verktyg genom en inbyggd plugin-arkitektur, anpassa plattformen till teamets befintliga arbetsflöden utan anpassad utveckling.
Flerspråksstöd
Stöd internationella team och communityer med inbyggda flerspråksfunktioner som tar bort språkbarriärer för kollaborativ kunskapsdelning.
Varför köra Apache Answer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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