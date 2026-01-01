Apache Answer är en öppen källkods-fråge- och svarsplattform byggd med Go och React, utformad för att hjälpa team och communityn att dela kunskap via ett sökbart, organiserat gränssnitt för frågor och svar. Till skillnad från generiska forum skapar vi varje element – taggning, rykte, modereringsverktyg och plugin-systemet – specifikt för strukturerad kunskapsinsamling och -hämtning.

Genom att själv hosta Apache Answer behåller ni organisationens interna kunskap på er egen infrastruktur, fritt från licenskostnader per användare och tredjepartsdataåtkomst. När er community växer kontrollerar ni konfigurationen, integrationerna och skalningen utan att en SaaS-leverantörs funktionsplan eller prisnivåer begränsar er.