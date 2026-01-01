Tautulli är ett Python-baserat övervaknings- och spårningsverktyg byggt specifikt för Plex Media Server. Det registrerar varje uppspelningshändelse – vem som tittade på vad, när, i vilken kvalitet och från vilken enhet – och presenterar datan i detaljerade grafer och filtrerbara historiktabeller.

Att själv hosta Tautulli på en VPS, antingen tillsammans med eller separat från din Plex-server, ger dig ihållande statistik och aviseringar via Discord, Slack, Telegram och e-post utan att förlita dig på Plex molntjänster. Det ansluter till vilken Plex-server som helst över nätverket.