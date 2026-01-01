Installera Tautulli med en klicksinstallation.
Övervaknings- och analyskompanjon för Plex Media Server med detaljerad statistik och anpassade aviseringar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Tautulli
Tautulli är ett Python-baserat övervaknings- och spårningsverktyg byggt specifikt för Plex Media Server. Det registrerar varje uppspelningshändelse – vem som tittade på vad, när, i vilken kvalitet och från vilken enhet – och presenterar datan i detaljerade grafer och filtrerbara historiktabeller.
Att själv hosta Tautulli på en VPS, antingen tillsammans med eller separat från din Plex-server, ger dig ihållande statistik och aviseringar via Discord, Slack, Telegram och e-post utan att förlita dig på Plex molntjänster. Det ansluter till vilken Plex-server som helst över nätverket.
Viktiga funktioner i Tautulli
Uppspelningshistorik
Systemet loggar varje ström med användare, enhet, kvalitet och varaktighet så att ni får en komplett översikt över mediaserveraktiviteten.
Anpassade aviseringar
Skicka aviseringar för nytt innehåll, när strömmar startar, transkodningar eller användarinloggningar via Discord, Slack, Telegram, e-post och mer.
Statistiköversikt
Visuella grafer visar samtidiga strömmar, bandbreddsanvändning, populära medier och användaraktivitet över valfri tidsperiod.
Nyhetsbrevssupport
Generera och skicka automatiskt e-postnyhetsbrev som lyfter fram nyligen tillagda filmer och avsnitt till dina Plex-användare.
Varför köra Tautulli på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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