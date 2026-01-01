Installera Vitess med en klicksinstallation.
Klustersystem för databaser för horisontell MySQL-skalning med automatisk sharding, anslutningspoolning och frågeroutning.
Välj en VPS-prenumeration för Vitess
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Vitess
Vitess är ett databasklustringssystem med öppen källkod som är byggt för att skala MySQL horisontellt. Det utvecklades ursprungligen av YouTube för att hantera miljarder frågor per dag, och det erbjuder automatisk sharding, intelligent frågeroutning och anslutningspoolning ovanpå standard MySQL-instanser utan att kräva ändringar på applikationsnivå.
Att självhosta Vitess på en VPS ger dig databasskalningsinfrastruktur av YouTube-klass för applikationer med hög trafik. Det hanterar anslutningsmultiplexering för att minska databasbelastningen, stöder schemändringar online utan driftstopp och erbjuder ett enhetligt frågegränssnitt över flera shards som framstår som en enda databas för din applikation.
Viktiga funktioner i Vitess
Horisontell sharding
Distribuera data automatiskt över flera MySQL-instanser för att skala skrivkapaciteten utöver vad en enskild server kan hantera.
Anslutningspool
Vitess multiplexar tusentals applikationsanslutningar till en liten pool av MySQL-anslutningar, vilket drastiskt minskar belastningen på databasservern.
Online schemaändringar
Ändra tabellscheman på stora datamängder utan låsning eller driftstopp med Vitess hanterade online DDL-exekvering.
Frågeroutning
Systemet dirigerar automatiskt frågorna till rätt shard baserat på shardingnyckeln, transparent för applikationslagret.
MySQL-kompatibel
Applikationer ansluter till Vitess med standard MySQL-drivrutiner och protokoll, och du behöver inte göra några kodändringar.
Varför köra Vitess på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.