Vitess är ett databasklustringssystem med öppen källkod som är byggt för att skala MySQL horisontellt. Det utvecklades ursprungligen av YouTube för att hantera miljarder frågor per dag, och det erbjuder automatisk sharding, intelligent frågeroutning och anslutningspoolning ovanpå standard MySQL-instanser utan att kräva ändringar på applikationsnivå.

Att självhosta Vitess på en VPS ger dig databasskalningsinfrastruktur av YouTube-klass för applikationer med hög trafik. Det hanterar anslutningsmultiplexering för att minska databasbelastningen, stöder schemändringar online utan driftstopp och erbjuder ett enhetligt frågegränssnitt över flera shards som framstår som en enda databas för din applikation.