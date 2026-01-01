Installera Apache CouchDB med ett klick.
Multi-primär dokumentdatabas med ett intuitivt HTTP/JSON API, utformad för tillförlitlighet och offline-först-replikering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Apache CouchDB
Apache CouchDB är en öppen källkods NoSQL-dokumentdatabas som lagrar data som JSON-dokument och exponerar varje operation via ett rent HTTP/REST API. Till skillnad från de flesta databaser är CouchDB multi-primär från grunden – varje nod accepterar läsningar och skrivningar, och ändringar flödar mellan noder (och till och med webbläsarklienter) genom inkrementell replikering som överlever nätverksavbrott och intermittent anslutning.
Att själv hosta CouchDB på din egen VPS ger dig en produktionsklar databas för offline-först-mobilappar, edge-distributioner och robusta webbtjänster utan dokumentbaserad prissättning eller leverantörsstyrda begränsningar. Den medföljande Fauxton webbkonsolen ger full administrativ åtkomst för frågor, replikeringsinställningar, användarhantering och redigering av designdokument.
Viktiga funktioner i Apache CouchDB
Multi-primär replikering
Varje nod accepterar skrivningar och synkroniserar ändringar inkrementellt — perfekt för aktiv-aktiva kluster, kantnoder och mobil synkronisering med PouchDB eller Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Varje operation är en standard HTTP-förfrågan som returnerar JSON, vilket gör CouchDB användbart från vilket språk eller vilken körmiljö som helst utan en inbyggd drivrutin.
Fauxton Admingränssnitt
Webbläsarbaserad kontrollpanel för att bläddra i databaser, köra Mango-frågor, redigera designdokument och konfigurera replikering.
Mango Frågespråk
MongoDB-liknande JSON-frågesyntax med deklarativa väljare och index — inget behov av att skriva JavaScript-vyer för vanliga sökningar.
Krasch-endast design
Append-only B-trädslagring innebär att CouchDB överlever plötsligt strömavbrott utan korruption och återhämtar sig omedelbart vid omstart.
Varför köra Apache CouchDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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