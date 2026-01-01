Upp till 69 % rabatt på Apache CouchDB

Installera Apache CouchDB med ett klick.

Multi-primär dokumentdatabas med ett intuitivt HTTP/JSON API, utformad för tillförlitlighet och offline-först-replikering.

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60,90 kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Apache CouchDB med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
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4 TB bandbredd
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63% rabatt
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238,90 kr
88,90 kr /mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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398,90 kr
121,90 kr /mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Apache CouchDB

Apache CouchDB är en öppen källkods NoSQL-dokumentdatabas som lagrar data som JSON-dokument och exponerar varje operation via ett rent HTTP/REST API. Till skillnad från de flesta databaser är CouchDB multi-primär från grunden – varje nod accepterar läsningar och skrivningar, och ändringar flödar mellan noder (och till och med webbläsarklienter) genom inkrementell replikering som överlever nätverksavbrott och intermittent anslutning.

Att själv hosta CouchDB på din egen VPS ger dig en produktionsklar databas för offline-först-mobilappar, edge-distributioner och robusta webbtjänster utan dokumentbaserad prissättning eller leverantörsstyrda begränsningar. Den medföljande Fauxton webbkonsolen ger full administrativ åtkomst för frågor, replikeringsinställningar, användarhantering och redigering av designdokument.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Apache CouchDB

Multi-primär replikering

Varje nod accepterar skrivningar och synkroniserar ändringar inkrementellt — perfekt för aktiv-aktiva kluster, kantnoder och mobil synkronisering med PouchDB eller Couchbase Lite.

HTTP/JSON API

Varje operation är en standard HTTP-förfrågan som returnerar JSON, vilket gör CouchDB användbart från vilket språk eller vilken körmiljö som helst utan en inbyggd drivrutin.

Fauxton Admingränssnitt

Webbläsarbaserad kontrollpanel för att bläddra i databaser, köra Mango-frågor, redigera designdokument och konfigurera replikering.

Mango Frågespråk

MongoDB-liknande JSON-frågesyntax med deklarativa väljare och index — inget behov av att skriva JavaScript-vyer för vanliga sökningar.

Krasch-endast design

Append-only B-trädslagring innebär att CouchDB överlever plötsligt strömavbrott utan korruption och återhämtar sig omedelbart vid omstart.

Varför köra Apache CouchDB på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

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Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

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