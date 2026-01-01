Apache CouchDB är en öppen källkods NoSQL-dokumentdatabas som lagrar data som JSON-dokument och exponerar varje operation via ett rent HTTP/REST API. Till skillnad från de flesta databaser är CouchDB multi-primär från grunden – varje nod accepterar läsningar och skrivningar, och ändringar flödar mellan noder (och till och med webbläsarklienter) genom inkrementell replikering som överlever nätverksavbrott och intermittent anslutning.

Att själv hosta CouchDB på din egen VPS ger dig en produktionsklar databas för offline-först-mobilappar, edge-distributioner och robusta webbtjänster utan dokumentbaserad prissättning eller leverantörsstyrda begränsningar. Den medföljande Fauxton webbkonsolen ger full administrativ åtkomst för frågor, replikeringsinställningar, användarhantering och redigering av designdokument.