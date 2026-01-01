Apache Amoro är ett inkuberande Apache-projekt som lägger till ett självhanterande lager ovanpå öppna lakehouse-format och erbjuder en enhetlig webb-dashboard för kataloger, tabeller och kontinuerlig självoptimering. Amoro integrerar sig med Flink, Spark och Trino så att plattformsteam kan centralisera tabellunderhåll, filkomprimering, utgång av ögonblicksbilder och datalagringspolicyer över flera tabellformat från en enda plats.

Att själv hosta Amoro håller katalogmetadata, tabellstatistik och optimeringsaktivitet på infrastruktur som ni kontrollerar, fritt från SaaS-avgifter per tabell. Det medföljande webbgränssnittet visar tabellstorlekar, optimeringsförlopp, ögonblicksbildshistorik och SQL-terminalåtkomst, vilket ger dataplattformsteam en operativ konsol som inte finns i rena Iceberg- eller Paimon-distributioner.