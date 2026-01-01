Driftsätt Apache Amoro med en ettklicksinstallation.
Tjänst för lakehouse-hantering med öppen källkod för Apache Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- och Paimon-tabeller.
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Vad du kan bygga med Apache Amoro
Apache Amoro är ett inkuberande Apache-projekt som lägger till ett självhanterande lager ovanpå öppna lakehouse-format och erbjuder en enhetlig webb-dashboard för kataloger, tabeller och kontinuerlig självoptimering. Amoro integrerar sig med Flink, Spark och Trino så att plattformsteam kan centralisera tabellunderhåll, filkomprimering, utgång av ögonblicksbilder och datalagringspolicyer över flera tabellformat från en enda plats.
Att själv hosta Amoro håller katalogmetadata, tabellstatistik och optimeringsaktivitet på infrastruktur som ni kontrollerar, fritt från SaaS-avgifter per tabell. Det medföljande webbgränssnittet visar tabellstorlekar, optimeringsförlopp, ögonblicksbildshistorik och SQL-terminalåtkomst, vilket ger dataplattformsteam en operativ konsol som inte finns i rena Iceberg- eller Paimon-distributioner.
Viktiga funktioner i Apache Amoro
Enhetlig lakehouse-översikt
Bläddra i kataloger, scheman, tabeller, ögonblicksbilder och partitioner över Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- och Paimon-format från ett enda webbgränssnitt utan att skriva SQL.
Självoptimerande motor
Komprimerar kontinuerligt små filer, slår samman borttagningar och skriver om manifest i bakgrunden så att strömmande och CDC-tabeller förblir snabba vid frågor utan manuella underhållsjobb.
Multiformat katalog
Registrera interna Amoro-kataloger eller anslut till befintliga Hive Metastore-, AWS Glue-, REST- och Hadoop-kataloger och hantera alla stödda tabellformat från en enda kontrollpanel.
Insticksbara optimerarbehållare
Kör optimeringsuppgifter på en lokal container direkt eller skala ut till externa Flink-, Spark- eller Kubernetes-optimeringscontainrar när datavolymerna växer.
Inbyggd SQL-terminal
Fråga och inspektera tabeller direkt från översikten med hjälp av den inbäddade lokala Spark-terminalen, eller anslut Kyuubi för delad SQL-åtkomst i produktionsklass.
Varför köra Apache Amoro på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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