Upp till 69 % rabatt på Apache Amoro

Driftsätt Apache Amoro med en ettklicksinstallation.

Tjänst för lakehouse-hantering med öppen källkod för Apache Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- och Paimon-tabeller.

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AI-hanterad VPS
60,90 kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Driftsätt Apache Amoro med en ettklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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63% rabatt
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238,90 kr
88,90 kr /mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Apache Amoro

Apache Amoro är ett inkuberande Apache-projekt som lägger till ett självhanterande lager ovanpå öppna lakehouse-format och erbjuder en enhetlig webb-dashboard för kataloger, tabeller och kontinuerlig självoptimering. Amoro integrerar sig med Flink, Spark och Trino så att plattformsteam kan centralisera tabellunderhåll, filkomprimering, utgång av ögonblicksbilder och datalagringspolicyer över flera tabellformat från en enda plats.

Att själv hosta Amoro håller katalogmetadata, tabellstatistik och optimeringsaktivitet på infrastruktur som ni kontrollerar, fritt från SaaS-avgifter per tabell. Det medföljande webbgränssnittet visar tabellstorlekar, optimeringsförlopp, ögonblicksbildshistorik och SQL-terminalåtkomst, vilket ger dataplattformsteam en operativ konsol som inte finns i rena Iceberg- eller Paimon-distributioner.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Apache Amoro

Enhetlig lakehouse-översikt

Bläddra i kataloger, scheman, tabeller, ögonblicksbilder och partitioner över Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- och Paimon-format från ett enda webbgränssnitt utan att skriva SQL.

Självoptimerande motor

Komprimerar kontinuerligt små filer, slår samman borttagningar och skriver om manifest i bakgrunden så att strömmande och CDC-tabeller förblir snabba vid frågor utan manuella underhållsjobb.

Multiformat katalog

Registrera interna Amoro-kataloger eller anslut till befintliga Hive Metastore-, AWS Glue-, REST- och Hadoop-kataloger och hantera alla stödda tabellformat från en enda kontrollpanel.

Insticksbara optimerarbehållare

Kör optimeringsuppgifter på en lokal container direkt eller skala ut till externa Flink-, Spark- eller Kubernetes-optimeringscontainrar när datavolymerna växer.

Inbyggd SQL-terminal

Fråga och inspektera tabeller direkt från översikten med hjälp av den inbäddade lokala Spark-terminalen, eller anslut Kyuubi för delad SQL-åtkomst i produktionsklass.

Varför köra Apache Amoro på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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