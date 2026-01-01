Installera Apache Doris med ettklicksinstallation.
Högpresterande MPP-analysdatabas för realtidsrapportering, ad hoc-SQL och enhetlig datalagring i petabyte-skala.
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Vad du kan bygga med Apache Doris
Apache Doris är en modern MPP-analysdatabas i realtid som tusentals organisationer, inklusive JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan och ByteDance, använder för att driva instrumentpaneler, ad hoc-analyser och kundinriktad analys på hundratals terabyte data. Dess vektoriserade exekveringsmotor, kolumnlagring och kostnadsbaserade optimerare levererar SQL på under en sekund över miljarder rader samtidigt som den förblir trådkompatibel med MySQL-protokollet så att befintliga BI-verktyg och drivrutiner ansluter utan ändringar.
Att själv hosta Doris på din egen VPS ger dig direkt kontroll över fördröjning i frågor, retentionspolicyer och inmatningspipelines utan fakturering per fråga eller leverantörslåsning. Den medföljande frontend har en integrerad webbkonsol för klusterstatus, frågeprofilering och SQL-utforskning.
Viktiga funktioner i Apache Doris
MySQL-kompatibel SQL
Stöder MySQL-trådprotokollet så att JDBC, ODBC, BI-verktyg och befintliga instrumentpaneler kan ansluta till Doris utan några kodändringar.
Vektoriserad MPP-motor
Kolumnlagring med vektoriserad exekvering och en kostnadsbaserad optimerare ger SQL-frågor på under en sekund över miljarder rader.
Intag i realtid
Stream Load, Routine Load från Kafka och Flink/Spark-kopplingar skickar färsk data till frågebara tabeller inom sekunder.
Federerade lakehouse-frågor
Multi-Catalog läser Hive-, Iceberg-, Hudi-, Paimon- och JDBC-källor direkt så att du kan köra frågor mot data i datasjön utan att kopiera den.
Inbyggd webbkonsol
Klientdelen levereras med ett webbgränssnitt för klusterstatus, körning av SQL, granskning av frågeprofiler och hantering av användare och roller.
Varför köra Apache Doris på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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