Apache Doris är en modern MPP-analysdatabas i realtid som tusentals organisationer, inklusive JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan och ByteDance, använder för att driva instrumentpaneler, ad hoc-analyser och kundinriktad analys på hundratals terabyte data. Dess vektoriserade exekveringsmotor, kolumnlagring och kostnadsbaserade optimerare levererar SQL på under en sekund över miljarder rader samtidigt som den förblir trådkompatibel med MySQL-protokollet så att befintliga BI-verktyg och drivrutiner ansluter utan ändringar.

Att själv hosta Doris på din egen VPS ger dig direkt kontroll över fördröjning i frågor, retentionspolicyer och inmatningspipelines utan fakturering per fråga eller leverantörslåsning. Den medföljande frontend har en integrerad webbkonsol för klusterstatus, frågeprofilering och SQL-utforskning.