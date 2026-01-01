Xibo CMS är en mogen, helt öppen källkodsbaserad digital skyltplattform som används för att designa layouter, organisera mediebibliotek och schemalägga innehåll över en mängd skärmar — från en enda lobbyskärm till tusentals nationella slutpunkter. CMS:et hanterar användare, behörigheter, kampanjer, tidsstyrning och rapportering av uppspelning, medan lätta Xibo Players som körs på Android, webOS, Tizen, Linux eller Windows visar innehållet på skärmen.

Att själv hosta Xibo CMS på din VPS håller scheman, publikanalys och medietillgångar under din kontroll utan SaaS-avgifter per skärm. Denna mall levereras med CMS:et, MySQL, XMR-meddelanderelän för spelarkontroll i realtid, Memcached för cachning och QuickChart för inbäddade diagram — allt sammankopplat och exponerat via den förinstallerade Traefik reverse proxy med automatisk HTTPS.