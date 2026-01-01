Installera Xibo CMS med ett klick.
Öppen källkods-CMS för digital skyltning för att schemalägga layouter och media över nätverk av skärmar från en central server.
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Vad du kan bygga med Xibo CMS
Xibo CMS är en mogen, helt öppen källkodsbaserad digital skyltplattform som används för att designa layouter, organisera mediebibliotek och schemalägga innehåll över en mängd skärmar — från en enda lobbyskärm till tusentals nationella slutpunkter. CMS:et hanterar användare, behörigheter, kampanjer, tidsstyrning och rapportering av uppspelning, medan lätta Xibo Players som körs på Android, webOS, Tizen, Linux eller Windows visar innehållet på skärmen.
Att själv hosta Xibo CMS på din VPS håller scheman, publikanalys och medietillgångar under din kontroll utan SaaS-avgifter per skärm. Denna mall levereras med CMS:et, MySQL, XMR-meddelanderelän för spelarkontroll i realtid, Memcached för cachning och QuickChart för inbäddade diagram — allt sammankopplat och exponerat via den förinstallerade Traefik reverse proxy med automatisk HTTPS.
Viktiga funktioner i Xibo CMS
Layoutdesigner
Bygg layouter med flera zoner som blandar bilder, video, webbsidor, RSS, tickers och widgets med hjälp av en visuell dra-och-släpp-redigerare i webbläsaren.
Schemaläggning och tidsindelning
Schemalägg kampanjer efter datumintervall, tid på dygnet, veckodag, återkommande eller prioritet – inklusive platsbaserad och händelsestyrd uppspelning.
Visa grupphantering
Organisera hundratals eller tusentals skärmar i grupper och taggar, och skicka sedan olika scheman till varje segment från en central konsol.
Realtidsspelarkontroll
Det inkluderade XMR-meddelandereläet skickar layoutändringar, skärmbildsförfrågningar och kommandon till anslutna spelare i samma ögonblick som du publicerar.
Spelbevisrapportering
Samla in uppspelningsstatistik per skärm för efterlevnad och annonsavstämning, och få rapporter som du kan exportera som CSV eller visa som diagram.
Plattformsoberoende spelare
Koppla ihop CMS:et med gratis eller licensierade Xibo Players på Android, webOS, Tizen, Linux och Windows för att driva i stort sett vilken skyltningshårdvara som helst.
Varför köra Xibo CMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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