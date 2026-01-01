OpenLIT är en AI-teknikplattform med öppen källkod som ger LLM- och generativa AI-applikationer fullständig full-stack-observerbarhet med en enda instrumenteringsrad. Den samlar in spår, tokenanvändning, latens, fel och kostnad från över 50 LLM-leverantörer, vektordatabaser, GPU:er och agentramverk — allt med hjälp av inbyggda OpenTelemetry semantiska konventioner, så befintliga OTel-pipelines fungerar utan anpassade SDK:er.

Genom att själv hosta OpenLIT på din egen VPS behåller du promptinnehåll, modellanvändning och API-nyckelaktivitet på infrastruktur du kontrollerar, utan att en SaaS-leverantör ålägger dig per-token-prissättning eller platsbegränsningar. ClickHouse-lagring hanterar telemetri med hög volym, och den medföljande OTel-insamlaren exponerar OTLP gRPC- och HTTP-slutpunkter redo för OpenLIT SDK eller någon annan OTel-instrumenterad tjänst.