Installera OpenLIT med en ettklicksinstallation.
En OpenTelemetry-baserad plattform med öppen källkod för observerbarhet och kostnadsövervakning av LLM- och generativa AI-applikationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenLIT
OpenLIT är en AI-teknikplattform med öppen källkod som ger LLM- och generativa AI-applikationer fullständig full-stack-observerbarhet med en enda instrumenteringsrad. Den samlar in spår, tokenanvändning, latens, fel och kostnad från över 50 LLM-leverantörer, vektordatabaser, GPU:er och agentramverk — allt med hjälp av inbyggda OpenTelemetry semantiska konventioner, så befintliga OTel-pipelines fungerar utan anpassade SDK:er.
Genom att själv hosta OpenLIT på din egen VPS behåller du promptinnehåll, modellanvändning och API-nyckelaktivitet på infrastruktur du kontrollerar, utan att en SaaS-leverantör ålägger dig per-token-prissättning eller platsbegränsningar. ClickHouse-lagring hanterar telemetri med hög volym, och den medföljande OTel-insamlaren exponerar OTLP gRPC- och HTTP-slutpunkter redo för OpenLIT SDK eller någon annan OTel-instrumenterad tjänst.
Viktiga funktioner i OpenLIT
LLM-observerbarhet
Registrera prompter, slutföranden, tokens, latens och fel från över 50 LLM-leverantörer med två rader SDK-konfiguration.
Kostnadsuppföljning
Spåra kostnad per anrop, per modell och per applikation i realtid med inbyggd prissättning för stora LLM-leverantörer.
OpenTelemetry native
Använder standardiserade OTel semantiska konventioner för generativ AI, så att alla OTel-instrumenterade tjänster skickar data utan leverantörs-SDK:er.
GPU-övervakning
Samla in NVIDIA- och AMD GPU-mätvärden — användning, minne, temperatur och strömförbrukning — tillsammans med modelltelemetri.
Prompt- och valvhantering
Versionshantera prompter, kör experiment och lagra leverantörers API-nycklar i ett inbyggt hemlighetsvalv med rollbaserad åtkomst.
Lekplats och utvärderingar
Jämför modellsvaren sida vid sida och kör automatiserade utvärderingar för att bedöma kvalitet, partiskhet och hallucination.
Varför köra OpenLIT på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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