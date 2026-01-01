Casdoor är en plattform för identitets- och åtkomsthantering (IAM) med öppen källkod som fungerar som en centraliserad autentiseringsserver för dina applikationer. Med inbyggt stöd för OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML och LDAP låter den alla applikationer delegera användarinloggning till en enda betrodd tjänst — vilket eliminerar inloggningssystem per applikation och ger användarna en uppsättning inloggningsuppgifter för hela din stack.

Att själv hosta Casdoor håller dina användares inloggningsuppgifter och sessionsdata helt under din kontroll, utan pris per användare och utan leverantörslåsning. Inbyggd multifaktorautentisering, integrationer för social inloggning och detaljerade behörigheter via Casbin gör den till en komplett identitetsplattform för team av alla storlekar.