Installera Casdoor med ett klick.
Plattform för identitets- och åtkomsthantering med öppen källkod, med OAuth 2.0, OIDC och SAML för centraliserad enkel inloggning.
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Vad du kan bygga med Casdoor
Casdoor är en plattform för identitets- och åtkomsthantering (IAM) med öppen källkod som fungerar som en centraliserad autentiseringsserver för dina applikationer. Med inbyggt stöd för OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML och LDAP låter den alla applikationer delegera användarinloggning till en enda betrodd tjänst — vilket eliminerar inloggningssystem per applikation och ger användarna en uppsättning inloggningsuppgifter för hela din stack.
Att själv hosta Casdoor håller dina användares inloggningsuppgifter och sessionsdata helt under din kontroll, utan pris per användare och utan leverantörslåsning. Inbyggd multifaktorautentisering, integrationer för social inloggning och detaljerade behörigheter via Casbin gör den till en komplett identitetsplattform för team av alla storlekar.
Viktiga funktioner i Casdoor
Universella SSO-protokoll
Stöd för OAuth 2.0, OpenID Connect och SAML låter Casdoor fungera som identitetsleverantör för praktiskt taget alla applikationer utan extra konfiguration.
Multifaktorautentisering
Tillämpa TOTP, WebAuthn-hårdvarunycklar, SMS-koder eller Face ID över alla anslutna applikationer med appspecifika MFA-policyer.
Sociala inloggningsleverantörer
Inbyggda anslutningar för GitHub, Google, Microsoft och dussintals andra leverantörer låter användare logga in med befintliga konton.
Finkornig åtkomstkontroll
Casbin-baserade ACL-, RBAC- och ABAC-policyer kontrollerar exakt vilka användare och roller som kan komma åt vilka resurser i hela din stack.
Stöd för flera organisationer
Hantera flera isolerade organisationer med separata användarpooler, applikationer och policyer från en enda Casdoor-instans.
Varför köra Casdoor på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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