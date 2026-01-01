Upp till 69 % rabatt på Casdoor

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Plattform för identitets- och åtkomsthantering med öppen källkod, med OAuth 2.0, OIDC och SAML för centraliserad enkel inloggning.

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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Casdoor

Casdoor är en plattform för identitets- och åtkomsthantering (IAM) med öppen källkod som fungerar som en centraliserad autentiseringsserver för dina applikationer. Med inbyggt stöd för OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML och LDAP låter den alla applikationer delegera användarinloggning till en enda betrodd tjänst — vilket eliminerar inloggningssystem per applikation och ger användarna en uppsättning inloggningsuppgifter för hela din stack.

Att själv hosta Casdoor håller dina användares inloggningsuppgifter och sessionsdata helt under din kontroll, utan pris per användare och utan leverantörslåsning. Inbyggd multifaktorautentisering, integrationer för social inloggning och detaljerade behörigheter via Casbin gör den till en komplett identitetsplattform för team av alla storlekar.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Casdoor

Universella SSO-protokoll

Stöd för OAuth 2.0, OpenID Connect och SAML låter Casdoor fungera som identitetsleverantör för praktiskt taget alla applikationer utan extra konfiguration.

Multifaktorautentisering

Tillämpa TOTP, WebAuthn-hårdvarunycklar, SMS-koder eller Face ID över alla anslutna applikationer med appspecifika MFA-policyer.

Sociala inloggningsleverantörer

Inbyggda anslutningar för GitHub, Google, Microsoft och dussintals andra leverantörer låter användare logga in med befintliga konton.

Finkornig åtkomstkontroll

Casbin-baserade ACL-, RBAC- och ABAC-policyer kontrollerar exakt vilka användare och roller som kan komma åt vilka resurser i hela din stack.

Stöd för flera organisationer

Hantera flera isolerade organisationer med separata användarpooler, applikationer och policyer från en enda Casdoor-instans.

Varför köra Casdoor på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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