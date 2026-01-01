Installera Vaultwarden med ettklicksinstallation.
Lättviktig självhostad Bitwarden-kompatibel lösenordshanterare skriven i Rust med automatisk HTTPS via Traefik.
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Vad du kan bygga med Vaultwarden
Vaultwarden är en inofficiell, lättviktsimplementering av Bitwardens server-API skriven i Rust. Den använder en bråkdel av minnet som krävs av den officiella Bitwarden-servern, samtidigt som den är fullt kompatibel med alla officiella Bitwarden-klienter – webbläsartillägg, skrivbordsapplikationer och mobilappar fungerar alla utan modifiering.
Att själv hosta ditt lösenordsvalv på en VPS håller varje lösenord, säker anteckning och inloggningsuppgift helt inom din egen infrastruktur. Denna mall dirigerar automatiskt HTTPS via den förinstallerade Traefik reverse proxy med Let's Encrypt-certifikat, vilket uppfyller Bitwarden-klienternas HTTPS-krav från första driftsättningen.
Viktiga funktioner i Vaultwarden
Bitwarden-kompatibel
Alla officiella Bitwarden webbläsartillägg, skrivbords- och mobilklienter ansluter till Vaultwarden utan någon modifiering.
Rust-effektivitet
Skriven i Rust, Vaultwarden använder en bråkdel av RAM och CPU som krävs av den officiella Java-baserade Bitwarden-servern.
Automatisk HTTPS
Den förinstallerade Traefik-proxyn dirigerar trafiken med Let's Encrypt-certifikat, vilket omedelbart uppfyller Bitwardens HTTPS-krav.
Organisationssupport
Dela valvobjekt med familj eller teammedlemmar med hjälp av Vaultwardens organisations- och samlingsfunktioner.
Nödåtkomst
Ge betrodda kontakter nödtillgång till ditt valv med konfigurerbara väntetider vid kontoåterställning.
Varför köra Vaultwarden på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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