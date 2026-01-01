Vaultwarden är en inofficiell, lättviktsimplementering av Bitwardens server-API skriven i Rust. Den använder en bråkdel av minnet som krävs av den officiella Bitwarden-servern, samtidigt som den är fullt kompatibel med alla officiella Bitwarden-klienter – webbläsartillägg, skrivbordsapplikationer och mobilappar fungerar alla utan modifiering.

Att själv hosta ditt lösenordsvalv på en VPS håller varje lösenord, säker anteckning och inloggningsuppgift helt inom din egen infrastruktur. Denna mall dirigerar automatiskt HTTPS via den förinstallerade Traefik reverse proxy med Let's Encrypt-certifikat, vilket uppfyller Bitwarden-klienternas HTTPS-krav från första driftsättningen.