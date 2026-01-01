Upp till 69 % rabatt på Authorizer

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Öppen källkod och självhostad autentiseringsserver som ger dina appar ett komplett identitetslager utan tredjeparts-SaaS.

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60,90  kr /mån
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60,90  kr /mån
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Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
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4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
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Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
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16 GB RAM-minne
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66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
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Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Authorizer

Authorizer är en självhostad autentiserings- och auktoriseringsserver som ersätter molntjänster som Auth0, Firebase Auth eller Clerk. Den erbjuder e-post/lösenordsinloggning, social OAuth med fler än 10 leverantörer, magiska länkar, flerfaktorsautentisering och rollbaserad åtkomstkontroll direkt ur lådan — allt körs inom din egen infrastruktur, med användardata lagrad i din egen databas.

Istället för att betala per användare eller lita på en tredje part med dina användares uppgifter, behåller du fullt ägandeskap över ditt identitetslager genom att själv hosta Authorizer. Den exponerar ett GraphQL API och en inbyggd inloggningssida som dina applikationer kan omdirigera till, med stöd för SQLite, PostgreSQL, MySQL eller en av fler än 13 andra databasbackendar.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Authorizer

Social och lösenordsfri inloggning

Stöd för Google, GitHub och 10+ OAuth-leverantörer tillsammans med magisk länk och TOTP-baserad MFA, så att användare kan logga in på det sätt de föredrar.

Rollbaserad åtkomstkontroll

Definiera anpassade roller och skyddade roller för att begränsa vad autentiserade användare kan göra i din applikation.

GraphQL API

Fullständigt GraphQL-gränssnitt för användarhantering, tokenutfärdande och konfiguration gör integrationen enkel i vilken teknikstack som helst.

Inbyggt inloggnings-UI

Levereras med en färdig inloggningssida på /app och en administratörspanel på /dashboard – du behöver ingen anpassad autentiserings-UI för att komma igång.

13+ databas-backends

Kör mot SQLite för enkelhetens skull eller anslut till PostgreSQL, MySQL, MongoDB, eller en av 10+ andra stödda databaser när dina behov växer.

Varför köra Authorizer på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

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