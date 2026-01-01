Installera Authorizer med ett klick.
Öppen källkod och självhostad autentiseringsserver som ger dina appar ett komplett identitetslager utan tredjeparts-SaaS.
Välj en VPS-prenumeration för Authorizer
Varje plan har allt du behöver och mer
Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.
Vad du kan bygga med Authorizer
Authorizer är en självhostad autentiserings- och auktoriseringsserver som ersätter molntjänster som Auth0, Firebase Auth eller Clerk. Den erbjuder e-post/lösenordsinloggning, social OAuth med fler än 10 leverantörer, magiska länkar, flerfaktorsautentisering och rollbaserad åtkomstkontroll direkt ur lådan — allt körs inom din egen infrastruktur, med användardata lagrad i din egen databas.
Istället för att betala per användare eller lita på en tredje part med dina användares uppgifter, behåller du fullt ägandeskap över ditt identitetslager genom att själv hosta Authorizer. Den exponerar ett GraphQL API och en inbyggd inloggningssida som dina applikationer kan omdirigera till, med stöd för SQLite, PostgreSQL, MySQL eller en av fler än 13 andra databasbackendar.
Viktiga funktioner i Authorizer
Social och lösenordsfri inloggning
Stöd för Google, GitHub och 10+ OAuth-leverantörer tillsammans med magisk länk och TOTP-baserad MFA, så att användare kan logga in på det sätt de föredrar.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Definiera anpassade roller och skyddade roller för att begränsa vad autentiserade användare kan göra i din applikation.
GraphQL API
Fullständigt GraphQL-gränssnitt för användarhantering, tokenutfärdande och konfiguration gör integrationen enkel i vilken teknikstack som helst.
Inbyggt inloggnings-UI
Levereras med en färdig inloggningssida på /app och en administratörspanel på /dashboard – du behöver ingen anpassad autentiserings-UI för att komma igång.
13+ databas-backends
Kör mot SQLite för enkelhetens skull eller anslut till PostgreSQL, MySQL, MongoDB, eller en av 10+ andra stödda databaser när dina behov växer.
Varför köra Authorizer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Rekommenderad serverplats:
Kontrollerar...
Lansera lokalt. Väx globalt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
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