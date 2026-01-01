Authorizer är en självhostad autentiserings- och auktoriseringsserver som ersätter molntjänster som Auth0, Firebase Auth eller Clerk. Den erbjuder e-post/lösenordsinloggning, social OAuth med fler än 10 leverantörer, magiska länkar, flerfaktorsautentisering och rollbaserad åtkomstkontroll direkt ur lådan — allt körs inom din egen infrastruktur, med användardata lagrad i din egen databas.

Istället för att betala per användare eller lita på en tredje part med dina användares uppgifter, behåller du fullt ägandeskap över ditt identitetslager genom att själv hosta Authorizer. Den exponerar ett GraphQL API och en inbyggd inloggningssida som dina applikationer kan omdirigera till, med stöd för SQLite, PostgreSQL, MySQL eller en av fler än 13 andra databasbackendar.