Installera 2FAuth med en klicksinstallation
Självhostad webbaserad hanterare för tvåfaktorsautentisering som är tillgänglig från vilken enhet som helst, och håller dina koder under din kontroll.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med 2FAuth
2FAuth är ett öppen källkod-baserat, webbaserat alternativ till mobila autentiseringsappar som Google Authenticator och Authy. Den genererar tidsbaserade engångslösenord (TOTP) och HOTP-koder via ett rent webbläsargränssnitt, så dina autentiseringskoder är nåbara från vilken enhet som helst – inte låsta till en enda telefon.
Till skillnad från autentiseringsappar som endast är mobila, lagrar 2FAuth dina hemligheter på infrastruktur du kontrollerar med krypterad lagring och valfritt kontoskydd. Detta innebär ingen leverantörslåsning, 2FAuth delar ingen data med kommersiella tjänster, och inget beroende av en telefon som du kan förlora eller skada när du behöver logga in som mest.
Viktiga funktioner i 2FAuth
Webbaserad åtkomst
Få tillgång till alla dina 2FA-koder från valfri webbläsare på valfri enhet, och slipp vara beroende av en enda telefon vid kritiska inloggningstillfällen.
Stöd för TOTP och HOTP
Genererar både tidsbaserade och räknarbaserade engångslösenord, och uppfyller autentiseringsstandarderna som praktiskt taget alla tjänster som erbjuder 2FA använder.
Enkel kontoinställning
Lägg till konton genom att skanna QR-koder eller manuellt, och organisera dem i grupper med ikoner för snabb visuell identifiering.
Import och export
Migrera från Google Authenticator, Aegis och 2FAS med inbyggda importverktyg, och exportera din data när som helst för att förhindra inlåsning.
Lösenordsfri inloggning
WebAuthn-stöd låter dig autentisera till 2FAuth självt utan lösenord, vilket lägger till ett modernt säkerhetslager till hanteraren som skyddar dina andra konton.
Varför köra 2FAuth på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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