2FAuth är ett öppen källkod-baserat, webbaserat alternativ till mobila autentiseringsappar som Google Authenticator och Authy. Den genererar tidsbaserade engångslösenord (TOTP) och HOTP-koder via ett rent webbläsargränssnitt, så dina autentiseringskoder är nåbara från vilken enhet som helst – inte låsta till en enda telefon.

Till skillnad från autentiseringsappar som endast är mobila, lagrar 2FAuth dina hemligheter på infrastruktur du kontrollerar med krypterad lagring och valfritt kontoskydd. Detta innebär ingen leverantörslåsning, 2FAuth delar ingen data med kommersiella tjänster, och inget beroende av en telefon som du kan förlora eller skada när du behöver logga in som mest.