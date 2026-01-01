Installera Authentik med ett klick.
Identitetsleverantör med öppen källkod som levererar företags-SSO, OAuth2, SAML och multifaktorautentisering för alla applikationer.
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Vad du kan bygga med Authentik
Authentik är en flexibel identitetsleverantör med öppen källkod som ger organisationer autentisering och användarhantering i företagsklass utan den komplexitet som vanligtvis är förknippad med identitetsinfrastruktur. Den stöder protokollen OAuth2, OpenID Connect och SAML, vilket gör den kompatibel med praktiskt taget alla applikationer eller tjänster som behöver användarautentisering. Multifaktorautentisering, anpassningsbara inloggningsflöden, LDAP-integration och en självbetjäningsportal för användare kompletterar dess funktioner.
Att själv hosta Authentik ger dig full datasuveränitet över användaruppgifter och sessionsdata, eliminerar återkommande avgifter per användare som tas ut av kommersiella identitetsleverantörer och låter dig anpassa autentiseringsflöden efter din organisations exakta krav. Denna distribution kör en server, en bakgrundsarbetare, PostgreSQL och Redis — allt som behövs för en produktionsklar identitetsplattform.
Viktiga funktioner i Authentik
Universella SSO-protokoll
Stöd för OAuth2, OpenID Connect och SAML innebär att Authentik fungerar som identitetsleverantör för praktiskt taget alla moderna applikationer eller tjänster direkt.
Flexibel MFA
Tillämpa flerfaktorsautentisering via TOTP-autentiseringsappar, WebAuthn-hårdvarunycklar eller SMS – konfigurerbart per applikation eller användargrupp.
Anpassningsbara inloggningsflöden
Designa autentiseringsflöden med villkorliga steg, anpassad varumärkesprofilering och policybaserad åtkomstkontroll för att matcha er organisations säkerhetskrav.
LDAP-katalogintegration
Anslut till befintliga Active Directory- eller LDAP-kataloger för att synkronisera användare och grupper, och undvik att behöva bygga om din användardatabas från grunden.
Revision och efterlevnadsloggning
Detaljerade händelseloggar och granskningsspår registrerar varje autentiseringshändelse, vilket ger dig den insyn som behövs för säkerhetsgranskningar och regelefterlevnad.
Varför köra Authentik på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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