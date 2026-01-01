Authentik är en flexibel identitetsleverantör med öppen källkod som ger organisationer autentisering och användarhantering i företagsklass utan den komplexitet som vanligtvis är förknippad med identitetsinfrastruktur. Den stöder protokollen OAuth2, OpenID Connect och SAML, vilket gör den kompatibel med praktiskt taget alla applikationer eller tjänster som behöver användarautentisering. Multifaktorautentisering, anpassningsbara inloggningsflöden, LDAP-integration och en självbetjäningsportal för användare kompletterar dess funktioner.

Att själv hosta Authentik ger dig full datasuveränitet över användaruppgifter och sessionsdata, eliminerar återkommande avgifter per användare som tas ut av kommersiella identitetsleverantörer och låter dig anpassa autentiseringsflöden efter din organisations exakta krav. Denna distribution kör en server, en bakgrundsarbetare, PostgreSQL och Redis — allt som behövs för en produktionsklar identitetsplattform.