Installera mStream med ett klick.
Lättviktig självhyst musikstreamingserver med en ren webbspelare och inbyggda mobilappar.
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Vad du kan bygga med mStream
mStream är en lättviktig, Node.js-baserad musikstreamingserver som fokuserar på att få din samling online med minimal installation. Lägg din musik i biblioteksvolymen och mStream skannar, indexerar och serverar den automatiskt via en ren, responsiv webbspelare – plus inbyggda iOS- och Android-appar som använder samma backend-API för offline-lyssning och gapfri uppspelning på mobilen.
Att självhosta mStream på en VPS ger dig privat, alltid tillgänglig åtkomst till ditt musikbibliotek från vilken enhet som helst, utan lagringsbegränsningar, enhetsbegränsningar eller licensproblem som kommersiella streamingtjänster har. Det förinställda publika läget prioriterar omedelbar användbarhet; du kan lägga till användarkonton via admin-gränssnittet när du bestämmer dig för att exponera servern offentligt.
Viktiga funktioner i mStream
Släpp- och strömningsbibliotek
Lägg till filer i musikmappen och mStream hämtar dem automatiskt — inget manuellt importsteg, ingen medieskanner att konfigurera först.
Inbyggda mobilappar
Officiella iOS- och Android-appar ansluter till din server för uppspelning offline, sömlösa övergångar och mobilvänlig transkodning.
Fleranvändarkonton
Valfria användarkonton med åtkomstkontroll per bibliotek låter hushåll dela en server utan att slå samman musiksamlingar.
Responsiv webbspelare
Modern HTML5-spelare som fungerar smidigt på dator- och mobilwebbläsare med spellistor, sökfunktion, albumomslag och blandning.
Admin-gränssnitt för finjustering
Live-admin-gränssnittet kontrollerar växling av offentligt läge, uppladdningar, filändringar och kontolåsning utan att starta om servern.
Varför köra mStream på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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