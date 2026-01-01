mStream är en lättviktig, Node.js-baserad musikstreamingserver som fokuserar på att få din samling online med minimal installation. Lägg din musik i biblioteksvolymen och mStream skannar, indexerar och serverar den automatiskt via en ren, responsiv webbspelare – plus inbyggda iOS- och Android-appar som använder samma backend-API för offline-lyssning och gapfri uppspelning på mobilen.

Att självhosta mStream på en VPS ger dig privat, alltid tillgänglig åtkomst till ditt musikbibliotek från vilken enhet som helst, utan lagringsbegränsningar, enhetsbegränsningar eller licensproblem som kommersiella streamingtjänster har. Det förinställda publika läget prioriterar omedelbar användbarhet; du kan lägga till användarkonton via admin-gränssnittet när du bestämmer dig för att exponera servern offentligt.