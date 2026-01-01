LibreNMS är ett fullfjädrat, GPL-licensierat nätverksövervakningssystem som automatiskt upptäcker hela din infrastruktur via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP och ARP. Det stöder tusentals enhetsmodeller från Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet och många fler direkt, och ger dig trafikgrafer per port, aviseringar och topologikartläggning utan licensavgifter per enhet.

Att själv hosta LibreNMS på din VPS håller känslig infrastrukturtelmetri på hårdvara du kontrollerar, utan agentavtryck på övervakade enheter. Denna distribution paketerar LibreNMS med MariaDB, Redis och en dedikerad poller-dispatcher-container så att polling och aviseringar fortsätter att köras tillförlitligt vid sidan av webbgränssnittet.