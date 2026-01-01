Installera LibreNMS med en klicksinstallation.
Community-drivet, självupptäckande nätverksövervakningssystem med djupt SNMP-stöd för tusentals enhetsmodeller.
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Vad du kan bygga med LibreNMS
LibreNMS är ett fullfjädrat, GPL-licensierat nätverksövervakningssystem som automatiskt upptäcker hela din infrastruktur via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP och ARP. Det stöder tusentals enhetsmodeller från Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet och många fler direkt, och ger dig trafikgrafer per port, aviseringar och topologikartläggning utan licensavgifter per enhet.
Att själv hosta LibreNMS på din VPS håller känslig infrastrukturtelmetri på hårdvara du kontrollerar, utan agentavtryck på övervakade enheter. Denna distribution paketerar LibreNMS med MariaDB, Redis och en dedikerad poller-dispatcher-container så att polling och aviseringar fortsätter att köras tillförlitligt vid sidan av webbgränssnittet.
Viktiga funktioner i LibreNMS
SNMP automatisk upptäckt
Upptäck automatiskt enheter och deras gränssnitt via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP och ARP utan manuellt inventeringsarbete.
Brett enhetsstöd
Levereras med stöd för tusentals modeller av nätverks-, server- och IoT-enheter från Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet och många fler.
Larm och aviseringar
Definiera regler med mallbaserade aviseringar och leverera dem via e-post, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks och över 80 transporttjänster.
Fakturering och bandbredd
Spåra trafik per port med faktureringsrapporter baserade på 95:e percentilen för kretsar och kundgränssnitt, perfekt för internetleverantörer och leverantörer av hanterade tjänster.
API och integrationer
Fullständigt REST API samt förstklassiga integrationer med Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping och OpenStreetMap-baserade kartor.
Distribuerad polling
Dispatchertjänsten skalar ut avsökningen över flera arbetsbehållare, vilket håller stora nätverk responsiva utan missade intervaller.
Varför köra LibreNMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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