Installera Uptime Kuma med enklicksinstallation.
Snygg självhostad upptidsövervakning för webbplatser, API:er och tjänster med statussidor och flerkanaliga aviseringar.
Välj en VPS-prenumeration för Uptime Kuma
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Uptime Kuma
Uptime Kuma är ett egenhostat övervakningsverktyg med en polerad realtidsinstrumentpanel för att spåra tillgängligheten för webbplatser, API:er, TCP-portar, DNS-poster, Docker-containrar och mer. Det kontrollerar mål med konfigurerbara intervaller och skickar varningar i samma ögonblick som något slutar fungera.
Att egenhosta på en VPS ger dig en permanent övervakning som körs dygnet runt oberoende av din lokala maskin. Du kan skapa offentliga statussidor för dina tjänster, konfigurera meddelandekanaler inklusive Telegram, Discord, Slack, e-post och webhooks, samt spåra historiska upptidsprocent över tid.
Viktiga funktioner i Uptime Kuma
Flertypövervakning
Övervaka HTTP/HTTPS-slutpunkter, TCP/UDP-portar, DNS-uppslagningar, Docker-behållare och databaser från en enda översikt.
Offentliga statussidor
Skapa varumärkesanpassade offentliga statussidor för att kommunicera tjänstens status till era kunder utan att exponera interna övervakningsdetaljer.
Rika aviseringar
Skicka aviseringar om driftstopp via Telegram, Discord, Slack, e-post, PagerDuty, webhooks och 90+ andra meddelandekanaler.
Drifthistorik
Spåra historisk tillgänglighet med diagram över upptidsprocent och grafer över svarstid för att identifiera tillförlitlighetstrender.
Certifikatövervakning
Övervaka SSL-certifikatens utgångsdatum och få aviseringar innan certifikaten löper ut för att förhindra oväntade HTTPS-fel.
Varför köra Uptime Kuma på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
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