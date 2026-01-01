Uptime Kuma är ett egenhostat övervakningsverktyg med en polerad realtidsinstrumentpanel för att spåra tillgängligheten för webbplatser, API:er, TCP-portar, DNS-poster, Docker-containrar och mer. Det kontrollerar mål med konfigurerbara intervaller och skickar varningar i samma ögonblick som något slutar fungera.

Att egenhosta på en VPS ger dig en permanent övervakning som körs dygnet runt oberoende av din lokala maskin. Du kan skapa offentliga statussidor för dina tjänster, konfigurera meddelandekanaler inklusive Telegram, Discord, Slack, e-post och webhooks, samt spåra historiska upptidsprocent över tid.