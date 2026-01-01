Installera Apache HertzBeat med en klicksinstallation.
En agentfri realtidsplattform med öppen källkod för observerbarhet som övervakar servrar, databaser och molntjänster.
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Vad du kan bygga med Apache HertzBeat
Apache HertzBeat är en community-drivet, agentlös observerbarhetsplattform som övervakar servrar, databaser, middleware, molntjänster och anpassade HTTP- och JMX-slutpunkter genom konfigurerbara protokollmallar. Istället för att installera insamlare på varje mål, hämtar den data från slutpunkter via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP och dussintals andra protokoll, och visar sedan instrumentpaneler, varningar och statussidor från ett enhetligt gränssnitt.
Att själv hosta HertzBeat på din VPS håller övervakningsdata, varningsregler och målinloggningsuppgifter inom infrastruktur du kontrollerar, utan pris per metrik eller leverantörslåsning. Den medföljande stacken med PostgreSQL och VictoriaMetrics lagrar konfiguration och tidsseriedata lokalt, vilket gör distributionen helt fristående från första dagen.
Viktiga funktioner i Apache HertzBeat
Agentfri övervakning
Avfråga servrar, databaser och API:er över SSH, SNMP, JDBC, JMX och HTTP utan att installera insamlare på varje måldator.
Tröskelavisering
Definiera aviseringsregler med uttrycksbaserade tröskelvärden och leverera aviseringar till e-post, Slack, Discord, Telegram, webhooks och SMS-leverantörer.
Publika statussidor
Publicera kundriktade statussidor som rapporterar drifttid och incidenter för valda övervakade tjänster utan att exponera interna kontrollpaneler.
Anpassade protokoll
Lägg till nya övervakningstyper genom att skriva YAML-applikationsmallar, så att du kan övervaka nischade system utan att vänta på leverantörsintegrationer.
Paketerad tidsserielagring
Inkluderar VictoriaMetrics för effektiv långtidslagring av mätvärden och PostgreSQL för konfiguration, vilket eliminerar behovet av att ansluta externa databaser.
Varför köra Apache HertzBeat på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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