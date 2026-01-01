Apache HertzBeat är en community-drivet, agentlös observerbarhetsplattform som övervakar servrar, databaser, middleware, molntjänster och anpassade HTTP- och JMX-slutpunkter genom konfigurerbara protokollmallar. Istället för att installera insamlare på varje mål, hämtar den data från slutpunkter via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP och dussintals andra protokoll, och visar sedan instrumentpaneler, varningar och statussidor från ett enhetligt gränssnitt.

Att själv hosta HertzBeat på din VPS håller övervakningsdata, varningsregler och målinloggningsuppgifter inom infrastruktur du kontrollerar, utan pris per metrik eller leverantörslåsning. Den medföljande stacken med PostgreSQL och VictoriaMetrics lagrar konfiguration och tidsseriedata lokalt, vilket gör distributionen helt fristående från första dagen.