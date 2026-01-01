Upp till 69 % rabatt på Apache Druid

Installera Apache Druid med enklicksinstallation.

En analysdatabas i realtid som möjliggör snabba segmenterings- och analysfrågor på strömmande och historisk händelsedata i stor skala.

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60,90 kr /mån
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Installera Apache Druid med enklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
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4 TB bandbredd
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88,90 kr /mån
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4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
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719,90 kr
243,90 kr /mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Apache Druid

Apache Druid är en högpresterande analysdatabas i realtid, byggd för OLAP-frågor på under en sekund på händelsedriven data. Ursprungligen utvecklad hos Metamarkets och nu ett Apache toppnivåprojekt, driver Druid användarvända analyser, nätverkstelemetri, övervakning av applikationsprestanda och klickströms-dashboards hos företag som Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft och Walmart.

Att själva hosta Druid på er VPS ger er en kolumnorienterad frågemotor optimerad för strömmande intag från Kafka och Kinesis, tidsseriefiltrering och aggregeringar med hög samtidighet – utan molnavgifter per fråga eller leverantörslåsning. Den inbyggda webbkonsolen hanterar SQL-utforskning, intagsspecifikationer, hantering av datakällor och klusterhälsa från en enda webbläsarflik.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Apache Druid

Inbyggd webbkonsol

Webbläsarbaserat användargränssnitt för SQL-frågor, inmatningsspecifikationer, hantering av datakällor och övervakning av klusterhälsa utan en separat klient.

Inmatning i realtid

Strömma händelser från Kafka, Kinesis eller HTTP till frågebara datakällor på några sekunder, med garantier för exakt en gångs leverans.

Kolumnbaserad tidsserielagring

Kolumnorienterad lagring med bitmapindex och tidsbaserad partitionering levererar filter och aggregeringar på under en sekund för miljarder rader.

Lambda-arkitektur

Ett enhetligt frågelager över strömmande och batchbaserade datakällor gör att instrumentpaneler kan slå samman realtidshändelser med historisk kontext på ett transparent sätt.

SQL och inbyggda frågor

Standard ANSI SQL samt ett JSON-baserat inbyggt fråge-API ger analytiker och applikationer flexibel åtkomst till samma datakällor.

Varför köra Apache Druid på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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