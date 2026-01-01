Apache Druid är en högpresterande analysdatabas i realtid, byggd för OLAP-frågor på under en sekund på händelsedriven data. Ursprungligen utvecklad hos Metamarkets och nu ett Apache toppnivåprojekt, driver Druid användarvända analyser, nätverkstelemetri, övervakning av applikationsprestanda och klickströms-dashboards hos företag som Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft och Walmart.

Att själva hosta Druid på er VPS ger er en kolumnorienterad frågemotor optimerad för strömmande intag från Kafka och Kinesis, tidsseriefiltrering och aggregeringar med hög samtidighet – utan molnavgifter per fråga eller leverantörslåsning. Den inbyggda webbkonsolen hanterar SQL-utforskning, intagsspecifikationer, hantering av datakällor och klusterhälsa från en enda webbläsarflik.