Installera Apache Druid med enklicksinstallation.
En analysdatabas i realtid som möjliggör snabba segmenterings- och analysfrågor på strömmande och historisk händelsedata i stor skala.
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Vad du kan bygga med Apache Druid
Apache Druid är en högpresterande analysdatabas i realtid, byggd för OLAP-frågor på under en sekund på händelsedriven data. Ursprungligen utvecklad hos Metamarkets och nu ett Apache toppnivåprojekt, driver Druid användarvända analyser, nätverkstelemetri, övervakning av applikationsprestanda och klickströms-dashboards hos företag som Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft och Walmart.
Att själva hosta Druid på er VPS ger er en kolumnorienterad frågemotor optimerad för strömmande intag från Kafka och Kinesis, tidsseriefiltrering och aggregeringar med hög samtidighet – utan molnavgifter per fråga eller leverantörslåsning. Den inbyggda webbkonsolen hanterar SQL-utforskning, intagsspecifikationer, hantering av datakällor och klusterhälsa från en enda webbläsarflik.
Viktiga funktioner i Apache Druid
Inbyggd webbkonsol
Webbläsarbaserat användargränssnitt för SQL-frågor, inmatningsspecifikationer, hantering av datakällor och övervakning av klusterhälsa utan en separat klient.
Inmatning i realtid
Strömma händelser från Kafka, Kinesis eller HTTP till frågebara datakällor på några sekunder, med garantier för exakt en gångs leverans.
Kolumnbaserad tidsserielagring
Kolumnorienterad lagring med bitmapindex och tidsbaserad partitionering levererar filter och aggregeringar på under en sekund för miljarder rader.
Lambda-arkitektur
Ett enhetligt frågelager över strömmande och batchbaserade datakällor gör att instrumentpaneler kan slå samman realtidshändelser med historisk kontext på ett transparent sätt.
SQL och inbyggda frågor
Standard ANSI SQL samt ett JSON-baserat inbyggt fråge-API ger analytiker och applikationer flexibel åtkomst till samma datakällor.
Varför köra Apache Druid på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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