Installera Alerta med installation med ett klick.
Plattform för larmhantering med öppen källkod som samlar övervakningslarm från alla källor till en enda instrumentpanel i realtid.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Alerta
Alerta är en plattform med öppen källkod för larmhantering och konsolidering som samlar larm från Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch och dussintals andra övervakningsverktyg i en enda webbkonsol i realtid. Genom att deduplicera och korrelera inkommande larm eliminerar Alerta larmstormar och ger jourteam en tydlig bild av vad som faktiskt utlöses och vad som är viktigast.
Att själv hosta Alerta på en VPS ger ditt driftteam full kontroll över larm-infrastruktur, lagringspolicyer och autentisering – utan att skicka övervakningsdata till en tredjepartstjänst. Inbyggd multi-tenancy betyder att en Alerta-instans kan betjäna flera team eller klientmiljöer samtidigt.
Viktiga funktioner i Alerta
Mångkällsinmatning
Ta emot aviseringar från Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch och med flera via ett enda REST API utan att konfigurera om ditt övervakningssystem.
Aviseringsdeduplicering
Deduplicera och korrelera automatiskt upprepade varningar så att jourhavande ingenjörer ser ett åtgärdbart objekt istället för hundratals identiska meddelanden.
Underhållsfönster
Definiera avbrottsperioder per tjänst, miljö eller tagg för att undertrycka förväntade varningar under planerat underhåll utan att inaktivera övervakare.
Flerklient
Hantera flera team eller klientmiljöer från en enda Alerta-instans med hjälp av kundvyer och begränsade API-nycklar.
Flexibel autentisering
Autentisera med Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 eller Azure AD — ingen tredjepartsidentitetsleverantör krävs.
Varför köra Alerta på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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