Alerta är en plattform med öppen källkod för larmhantering och konsolidering som samlar larm från Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch och dussintals andra övervakningsverktyg i en enda webbkonsol i realtid. Genom att deduplicera och korrelera inkommande larm eliminerar Alerta larmstormar och ger jourteam en tydlig bild av vad som faktiskt utlöses och vad som är viktigast.

Att själv hosta Alerta på en VPS ger ditt driftteam full kontroll över larm-infrastruktur, lagringspolicyer och autentisering – utan att skicka övervakningsdata till en tredjepartstjänst. Inbyggd multi-tenancy betyder att en Alerta-instans kan betjäna flera team eller klientmiljöer samtidigt.