Installera Matrix Synapse med en klicksinstallation
Decentraliserad, end-to-end-krypterad chatserver för säker realtidskommunikation med fullt federationsstöd.
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Vad du kan bygga med Matrix Synapse
Matrix Synapse är referenshemmaservern för Matrix öppna kommunikationsprotokoll, som möjliggör meddelanden i realtid, röst- och videosamtal, fildelning och end-to-end-kryptering över ett federerat nätverk av servrar. Synapse, som regeringar, universitet och företag världen över litar på, låter dina användare kommunicera säkert samtidigt som du behåller all data på din egen infrastruktur.
Federation gör att din server sömlöst kan ansluta till andra Matrix-servrar, så att dina användare kan nå vem som helst i det globala Matrix-nätverket. Med bryggor till Slack, Discord, IRC och Telegram integrerar Synapse sig i befintliga kommunikationsflöden utan att tvinga alla till en enda plattform.
Viktiga funktioner i Matrix Synapse
End-to-end-kryptering
Vi krypterar alla privata meddelanden och gruppchattar som standard, vilket säkerställer att data förblir privat även från serveradministratörer.
Federationsstöd
Kommunicera med användare på valfri Matrix-server över hela världen genom sömlös serveröverskridande federation.
Plattformsbroar
Anslut till Slack, Discord, IRC, Telegram och andra plattformar via protokollbryggor.
Rum och utrymmen
Organisera konversationer med rum, utrymmen, trådar, reaktioner och meddelanderedigering för strukturerad kommunikation.
Röst- och videosamtal
Gör VoIP-röst- och videosamtal direkt i Matrix-klienter utan externa tjänster.
SSO-integration
Autentisera användare via OIDC-, SAML- och CAS-leverantörer för engångsinloggning för företag.
Varför köra Matrix Synapse på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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