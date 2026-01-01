Matrix Synapse är referenshemmaservern för Matrix öppna kommunikationsprotokoll, som möjliggör meddelanden i realtid, röst- och videosamtal, fildelning och end-to-end-kryptering över ett federerat nätverk av servrar. Synapse, som regeringar, universitet och företag världen över litar på, låter dina användare kommunicera säkert samtidigt som du behåller all data på din egen infrastruktur.

Federation gör att din server sömlöst kan ansluta till andra Matrix-servrar, så att dina användare kan nå vem som helst i det globala Matrix-nätverket. Med bryggor till Slack, Discord, IRC och Telegram integrerar Synapse sig i befintliga kommunikationsflöden utan att tvinga alla till en enda plattform.