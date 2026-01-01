OrangeHRM är en helt öppen källkodsbaserad plattform för HR-hantering som används av tusentals organisationer världen över. Den täcker hela HR-livscykeln — från anställningsregister och ledighetshantering till prestationsbedömningar, rekryteringsprocesser och tidrapportering — i en enda egenhostad applikation.

Att hosta OrangeHRM på din egen VPS håller all medarbetardata, löneinformation och HR-register under din direkta kontroll utan SaaS-avgifter per användare. Du får full tillgång till databasen för anpassade rapporter och integrationer, samtidigt som du behåller fullständigt ägande över känslig personaldata.