Installera OrangeHRM med ettklicksinstallation.
Personalhanteringssystem med öppen källkod för hantering av anställda, ledighet, rekrytering och HR-arbetsflöden.
Välj en VPS-prenumeration för OrangeHRM
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OrangeHRM
OrangeHRM är en helt öppen källkodsbaserad plattform för HR-hantering som används av tusentals organisationer världen över. Den täcker hela HR-livscykeln — från anställningsregister och ledighetshantering till prestationsbedömningar, rekryteringsprocesser och tidrapportering — i en enda egenhostad applikation.
Att hosta OrangeHRM på din egen VPS håller all medarbetardata, löneinformation och HR-register under din direkta kontroll utan SaaS-avgifter per användare. Du får full tillgång till databasen för anpassade rapporter och integrationer, samtidigt som du behåller fullständigt ägande över känslig personaldata.
Viktiga funktioner i OrangeHRM
Anställdshantering
Hantera en centraliserad medarbetarkatalog med anställningshistorik, dokument, kvalifikationer och organisationsstruktur på ett och samma ställe.
Ledighet och närvaro
Hantera semesterrättigheter, godkännandeflöden, semesterkalendrar och närvaroregister för hela personalstyrkan.
Rekryteringsmodul
Spåra lediga jobb, kandidatansökningar, intervjufaser och anställningsbeslut utan ett separat ATS-verktyg.
Prestandarecensioner
Hantera strukturerade utvärderingscykler med målsättning, 360-graders feedback och konfigurerbara granskningsarbetsflöden.
Tid och projektspårning
Registrera tidrapporter för projekt och kunder, med godkännandeflöden och exporterbara rapporter för fakturering eller löneutbetalning.
Varför köra OrangeHRM på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.