NATS är ett lättviktigt meddelandesystem med öppen källkod, byggt för molnbaserade arkitekturer. Det levererar meddelanden med publicera-prenumerera, förfrågan-svar och kögrupper på under en millisekund med minimalt fotavtryck — serverbinären är under 20 MB och kräver inga externa beroenden. NATS hanterar miljontals meddelanden per sekund, vilket gör det till en av de snabbaste meddelandemäklarna som finns.

JetStream, NATS inbyggda persistenslager, lägger till hållbara strömmar, uppspelning och exakt-en-gång-leverans utan att kräva en separat kö- eller databastjänst. Att själva hosta NATS på er egen VPS ger er full kontroll över datalokalitet, eliminerar molnavgifter per meddelande och placerar er meddelandebuss så nära era tjänster som möjligt för minimal latens.