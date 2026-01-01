Installera NATS med en klicksinstallation.
Molnbaserat, högpresterande meddelandesystem med latens på under en millisekund för mikrotjänster, IoT och distribuerade applikationer.
Välj en VPS-prenumeration för NATS
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med NATS
NATS är ett lättviktigt meddelandesystem med öppen källkod, byggt för molnbaserade arkitekturer. Det levererar meddelanden med publicera-prenumerera, förfrågan-svar och kögrupper på under en millisekund med minimalt fotavtryck — serverbinären är under 20 MB och kräver inga externa beroenden. NATS hanterar miljontals meddelanden per sekund, vilket gör det till en av de snabbaste meddelandemäklarna som finns.
JetStream, NATS inbyggda persistenslager, lägger till hållbara strömmar, uppspelning och exakt-en-gång-leverans utan att kräva en separat kö- eller databastjänst. Att själva hosta NATS på er egen VPS ger er full kontroll över datalokalitet, eliminerar molnavgifter per meddelande och placerar er meddelandebuss så nära era tjänster som möjligt för minimal latens.
Viktiga funktioner i NATS
Pub/Sub-meddelanden
Sänd meddelanden till valfritt antal prenumeranter omedelbart med ämnesbaserad dirigering och wildcard-prenumerationer för flexibel meddelandespridning.
JetStream persistens
Lagra, spela upp igen och bearbeta meddelanden med beständiga strömmar och konsumenter – vilket ger leverans exakt en gång och meddelandehistorik utan extra infrastruktur.
Förfrågan-svar-mönster
Bygg RPC i synkron stil över asynkron meddelandehantering med inbyggd förfrågan-svar-funktionalitet, vilket möjliggör tjänst-till-tjänst-anrop med automatisk tidsgränshantering.
Kögrupper
Fördela arbete över horisontellt skalade konsumenter med hjälp av kögrupper — NATS lastbalanserar meddelanden automatiskt över alla medlemmar i en grupp.
Inbyggd klustring
Skapa ett feltolerant kluster över flera noder med automatisk ruttupptäckt och RAFT-baserad JetStream-replikering för hög tillgänglighet.
HTTP-övervakning
Bläddra i serverhälsa, anslutningsstatistik, JetStream-mått och prenumerationsdata via den inbyggda övervakningsslutpunkten på port 8222.
Varför köra NATS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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