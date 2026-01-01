Installera 1Backend med ettklicksinstallation.
Självhostad plattform för att bygga AI-applikationer med skalbara mikrotjänster och mikro-frontends.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med 1Backend
1Backend är en öppen källkods-plattform för att leverera AI-applikationer som komponerbara mikrotjänster och mikrofrontendar, allt från en enda självvärd kontrollpanel. Den samlar användarhantering, behörigheter, hemligheter, konfiguration, routing, fillagring och en AI-modelltjänst så att team kan fokusera på applikationslogiken istället för att sätta ihop infrastrukturen.
Att självvärda 1Backend på din egen VPS håller prompts, modellvikter, hemligheter och kunddata inom infrastruktur du kontrollerar. Inbyggda tjänster lanserar lokala LLM:er och stable diffusion-containrar vid behov, vilket ger dig en produktionsklar backend för AI-produkter utan leverantörslåsning per token.
Viktiga funktioner i 1Backend
AI microservices runtime
Lansera och orkestrera AI-containrar – inklusive lokala LLM:er och bildmodeller – direkt från backend, utan att du behöver någon extern orkestrerare.
Inbyggd identitet
Användarkonton, roller, behörigheter, organisationer och API-nycklar ingår som standard, så att varje ny tjänst automatiskt ärver autentisering.
Hemligheter och konfiguration
Krypterad hemlighetslagring och konfigurationstjänster per app håller API-nycklar och inställningar utanför kod och versionshantering.
Mikrofrontend webbhotell
Hantera flera frontend-applikationer genom ett enda routningslager, så att oberoende team kan leverera UI-moduler utan att bygga om hela applikationen.
Bootstrap-manifest
Definiera rutter, behörigheter, konfigurationer och hemligheter i YAML-manifest för reproducerbara driftsättningar av infrastruktur som kod över olika miljöer.
Varför köra 1Backend på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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