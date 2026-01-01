1Backend är en öppen källkods-plattform för att leverera AI-applikationer som komponerbara mikrotjänster och mikrofrontendar, allt från en enda självvärd kontrollpanel. Den samlar användarhantering, behörigheter, hemligheter, konfiguration, routing, fillagring och en AI-modelltjänst så att team kan fokusera på applikationslogiken istället för att sätta ihop infrastrukturen.

Att självvärda 1Backend på din egen VPS håller prompts, modellvikter, hemligheter och kunddata inom infrastruktur du kontrollerar. Inbyggda tjänster lanserar lokala LLM:er och stable diffusion-containrar vid behov, vilket ger dig en produktionsklar backend för AI-produkter utan leverantörslåsning per token.